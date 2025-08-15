15 sierpnia tego roku przypada 80. rocznica Dnia Zwycięstwa nad Japonią - VJ Day. To upamiętnienie zakończenie wojny i kapitulację Japonii w 1945 roku. Król Karol III wraz z królową Camillą pojawili się w National Memorial Arboretum w Staffordshire, gdzie odbywała się upamiętniająca wydarzenie uroczystość. Monarcha wygłosił orędzie do narodu. Książę William wraz z księżną Kate wydali w tej sprawie oświadczenie.

Książę William i księżna Kate wydali oświadczenie. Uczcili pamięć żołnierzy

W taki ważnym dniu nie zabrakło również oświadczenia ze strony następcy brytyjskiego tronu i jego małżonki. Opublikowali wymowne słowa na relacji na Instagramie, odnosząc się do bohaterstwa żołnierzy. "Dzisiaj, w rocznicę Dnia Zwycięstwa nad Japonią, wspominamy odwagę, poświęcenie i wytrwałość wszystkich, którzy służyli. Szczególnie pamiętamy o żołnierzach brytyjskich, którzy walczyli w regionie Azji i Pacyfiku" - czytamy. "Mamy dług wobec pokolenia, które dało nam tak wiele i któremu zawsze będziemy wdzięczni. Nigdy nie zapomnimy" - podkreślili książę Wiliam i księżna Kate. W ten sposób książę i księżna Walii upamiętnili ten ważny dzień - nie pojawili się bowiem na uroczystości w National Memorial Arboretum w Staffordshire.

Król Karol III wygłosił orędzie do narodu. Co powiedział?

Król i królowa Wielkiej Brytanii upamiętnili wyjątkowy dzień, składając wieńce pod Pomnikiem Sił Zbrojnych, a następnie przewodniczyli dwuminutowej ciszy narodowej, przed którą o godz. 12.00 wysłuchano poruszającego "The Last Post". Monarcha wraz z małżonką uczestniczyli także w przelocie historycznych samolotów Battle of Britain Memorial Flight. Ron Gumbley, doświadczony, były pilot RAF-u, odczytał wiersz. Król Karol III przemówił także do narodu, wspominając poświęcenie alianckich żołnierzy oraz okrucieństw wojny. - Bohaterowie VJ Day dali nam coś więcej niż wolność; zostawili nam przykład, jak można i trzeba ją chronić - mówił. - Ich doświadczenia przypominają nam, że prawdziwe koszty wojny wykraczają poza pola bitew, dotykając każdego aspektu życia - dodał.