Nie jest tajemnicą, że kontakty między Meghan Markle i księciem Harrym oraz księżną Kate i księciem Williamem cały czas są bardzo napięte. Od kiedy książę Harry wraz z żoną zdecydował się opuścić rodzinę królewską, a potem oczerniał ją w wywiadach oraz w swojej autobiografii, to praktycznie nie utrzymuje kontaktu z bratem i jego żoną. Teraz okazuje się, że żona Harry'ego znalazła się na celowniku przyjaciół księżnej Kate i księcia Williama. Wyśmiali ją podczas nieformalnego spotkania.

Meghan Markle na celowniku. Przyjaciele Kate i Williama bezlitośni

Mogłoby się wydawać, że członkowie rodziny królewskiej odcięli się od Meghan Markle i księcia Harry'ego i nawet nie wspominają o nich podczas nieformalnych spotkań. Nic bardziej mylnego. Teraz według źródła królewskiego cytowanego przez magazyn "Bella", przyjaciele księcia i księżnej Walii ponoć wyśmiali firmę Meghan dotyczącą stylu życia - As Ever ["jak zawsze" - tłum. red.], nazywając najnowszy projekt biznesowy księżnej Sussex "As If", czyli "jakby to miało się udać".

- Wywołało to sporo śmiechu w grupie - powiedział jeden z informatorów magazynowi "Bella". - W WhatsAppie pojawiło się mnóstwo wiadomości. (...) Szczerze mówiąc, to trochę żenujące - dodał.

Firma Meghan Markle odnosi sukcesy. Jej produkty wyprzedają się błyskawicznie

Co jednak ciekawe, w rzeczywistości marka lifestyle'owa Meghan, As Ever, cieszy się ogromną popularnością wśród jej oddanych fanów, a prawie wszystkie jej produkty, w tym nowe wino różowe i słynne dżemy, posypki kwiatowe i mieszanka ciastek kruchego, sprzedają się w rekordowym czasie. W zeszłym tygodniu firma As Ever wprowadziła na rynek swoje nowe wino różowe z rocznika 2024. Meghan uczciła tę premierę, publikując na Instagramie filmik, na którym otwiera butelkę oznaczoną "Bottle #1" i wznosi toast za swoje osiągnięcia. Pod filmikiem napisała: "Zaczynamy! Pierwsza butelka z linii produkcyjnej! Wznoszę toast za piękny dzień: nasze wino różowe z Napa jest już dostępne".

Mimo że pierwsze wino z rocznika 2023 zostało wyprzedane w ciągu godziny od premiery w zeszłym miesiącu, najnowsza partia jest nadal dostępna w sprzedaży w momencie pisania tego artykułu. Nowe wino ma dokładnie taką samą cenę jak poprzednia partia i jest dostępne w zestawach po trzy, sześć i dwanaście butelek, z których każda kosztuje 22 funty (ok. 109 złotych), a całe zestawy sprzedawane są odpowiednio za 66 funtów (ok. 327 złotych), 116 funtów (ok. 571 złotych) i 218 funtów (ok. 1074 złotych).