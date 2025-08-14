Szok, co Pałac Buckingham napisał o mężu księżniczki Anny. W sieci burza

Już 15 sierpnia księżniczka Anna będzie świętować 75. urodziny. Już w czerwcu uczczono tę wyjątkową chwilę i zorganizowano uroczyste forum organizacji charytatywnych Anne's Charities Forum, gdzie pojawili się reprezentanci ponad 300 instytucji. Młodsza siostra króla Karola III otrzyma także wyjątkowy prezent. Na profilu Królewskiej Mennicy Brytyjskiej na Instagramie przekazano, że na cześć księżniczki Anny zostanie wybita specjalna moneta z herbem i portretem wykonanym przez Johna Swannella. To jednak nie wszystko.

Księżniczka Anna ma pasierbów? Szokujące informacje na stronie

Jak podaje "Mirror", Pałac Buckingham opublikował listę 75 faktów na temat księżniczki Anny z okazji jej zbliżających się 75. urodzin. Szczególną uwagę zwrócił 14. punkt. "Jej Królewska Wysokość ma dwóch pasierbów z drugiego małżeństwa z Sir Timothym Laurence’em - Toma i Amy Laurence" - czytamy. Przypomnijmy, że Timothy Laurence i siostra króla Karola III są w związku małżeńskim od 1992 roku.

Emerytowany oficer Royal Navy nie był wcześniej żonaty i przekazywano, że nie ma dzieci z poprzednich związków. Lista 75 faktów o księżniczce Annie wzbudziła więc niemałe kontrowersje. "Tim Laurence ma sekretne dzieci?", "To byłby jeden z największych sekretów w historii rodziny królewskiej", "O co chodzi?", "To chyba błąd" - pisali internauci na platformie X. Jak zaznacza "Mirror", Pałac nie skomentował tych doniesień, a lista błyskawicznie zniknęła z sieci.

Księżniczka Anna trafiła do szpitala. "Jesteśmy głęboko wdzięczni zespołowi medycznemu"

Księżniczka Anna ma za sobą trudne chwile. W 2024 roku siostra króla Karola III doznała lekkich obrażeń i wstrząśnienia mózgu po incydencie w posiadłości Gatcombe Park. Według informacji przekazywanych przez telewizję NBC News córka królowej Elżbiety II miała zostać uderzona przez konia. "Oboje jesteśmy głęboko wdzięczni zespołowi medycznemu i personelowi pomocniczemu szpitala za ich fachową opiekę, a także służbom ratunkowym, które były tak wspaniałe na miejscu zdarzenia" - komentował jej ukochany Timothy Laurence w rozmowie z Daily Mail.