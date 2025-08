Letizia Ortiz Rocasolano lata temu spełniała się jak dziennikarka. Miała za sobą również nieudane małżeństwo. W 2004 roku poślubiła ówczesnego księcia Filipa, z którym doczekała się dwójki. Jej mąż wstąpił na hiszpański tron w 2014 roku i od tego czasu wraz z Letizią tworzą parę królewską, którą chętnie śledzą media. Królowa Letizia pojawiła się na festiwalu filmowym Atlántida Mallorca, lecz nie towarzyszył jej małżonek. Można się zdziwić, jak dziś wygląda.

Królowa Letizia w zaskakującej odsłonie. Tak dziś wygląda żona króla Filipa VI

Od 25 lipca do 3 sierpnia odbywała się 14. edycja Atlántida Mallorca Film Fest, który miał miejsce w centrum kultury "La Misericordia" w Palmie. Ostatniego dnia wydarzenie uświetniła królowa Letizia, która przewodniczyła ceremonii zamknięcia festiwalu. Żona Filip VI została przywitana przez prezydentkę Balearów Margalidę Prohens. Spotkała się również z burmistrzem Palmy, a także dyrektorem festiwalu. Letizia przybyła na wydarzenie sama ze względu na napięty grafik hiszpańskiego monarchy. Nie dało się ukryć, że zachwyciła stylizacją, a także metamorfozą fryzury. Zobaczyliśmy ją w długiej, białej sukience do kostek. Nie zabrakło również złotych sandałów, do których królowa dobrała biżuterię w tym samym kolorze. W dłoni trzymała kopertówkę. Uwagę przyciągały również jej włosy. Letizia postawiła na odświeżenie fryzury poprzez dodanie siwych pasemek, co dodało jej promiennego wyglądu.

Królowa Letizia nie kryła poruszenia. Chodzi o starszą córkę

16 lipca zakończył się jeden z etapów starszej z córek hiszpańskiej pary królewskiej. 19-letnia księżniczka Leonor ukończyła roczną edukację wojskową w Szkole Wojskowej Marynarki Wojennej w Marín. Nastolatka wygłosiła przemówienie, a poruszenia nie kryła jej matka, królowa Letizia oraz młodsza siostra, Sofia. Po ceremonii księżniczka Leonor udała się do ratusza w Marín. Tam oficjalnie ogłoszono ją córką miasta. W podobny sposób uhonorowano jej ojca, który ukończył szkolenie w 1986 roku. W ratuszu 19-latka złożyła podpis w złotej księdze miasta oraz otrzymała pergamin, medal i pałeczkę urzędu.