Księżna Kate od lat jest podziwiana przez Brytyjczyków. Żona następcy tronu angażuje się w wiele wydarzeń. Niedawno mogliśmy ją zobaczyć podczas finałów Wimbledonu, gdy wręczała trofea singlowym zwycięzcom turnieju. Spotkała się również z francuską parą prezydencką. Tym razem dowiedzieliśmy się o jej nowej roli. Wyszło na jaw, że stworzyła jedną z wystaw w muzeum.

Księżna Kate w nowej roli. Została kuratorką wystawy

Wraz z końcem lipca księżna Kate pojawiła się w londyńskim muzeum V&A East Storehouse. Nie był to jednak przypadek. Middleton była świadkiem odsłonięcia wystawy, którą sama stworzyła. Księżna Walii znana jest ze swojego uwielbiania do sztuki - studiowała przecież historię sztuki na Uniwersytecie St. Andrews. Żona księcia William została kuratorką kolekcji zatytułowanej: "Makers and Creators", którą będzie można oglądać do początku 2026 roku. "Przedmioty mogą opowiedzieć historię. Kolekcja przedmiotów może stworzyć narrację o naszej przeszłości i stanowić inspirację na przyszłość. Ta wystawa oddaje hołd naszym dawnym twórcom i twórcom oraz ilustruje, jak bardzo zabytkowe obiekty mogą wpływać na modę, design, film, sztukę i kreatywność współczesności" - przekazała księżna Walii w wiadomości, która pojawiła się przy wystawie.

Na wystawie dzieł sztuki znajdują się m.in. kostium Olivera Messela (noszony przez Dianę Vere) do baletu "Śpiąca Królewna" w wykonaniu Royal Ballet z 1960 r., ręcznie pikowana narzuta na łóżko, wykonana między 1830 a 1840 r. w Walii, porcelanowy wazon z czasów dynastii Qing oraz obraz olejny George'a Henry'ego Boughtona zatytułowany "Kobieta trzymająca lustro i różę".

Księżna Kate wychwalana przez dyrektora muzeum

W rozmowie z magazynem "People" dyrektor V&A East Storehouse przyznał, że księżna Kate "ma wielką pasję i zainteresowanie kulturą materialną, więc myślę, że dla niej była to naprawdę przyjemna wizyta". "Miała niesamowitą energię. Była bardzo energiczna i skupiona. Ostatni raz widzieliśmy ją około dwa lata temu" – dodał, wyjawiając również, że księżna Walii wyraziła zainteresowanie działem fotografii. "Miała zadziwiająco dużą wiedzę na temat typów aparatów! Bardzo spodobał jej się pomysł zajrzenia za kulisy muzeum i zrozumienia tego" - przekazał Tristram Hunt.