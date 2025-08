Książę Harry niedawno podjął próbę pojednania z królem Karolem III. To wzbudziło dużą nadzieję na zakończenie napięcia w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak donosi portal RadarOnline, nie każdy jest jednak zadowolony z tej sytuacji. Mowa o Meghan Markle. Ta sytuacja bardzo ją zaniepokoiła. Kobieta obawia się, że Pałac może zażądać rozwodu jako formy "przekupstwa" w zamian za odnowienie relacji z rodziną królewską. Czy szykuje się rozwód?

Meghan Markle boi się rozwodu. Informacje rzucają nowe światło na sprawę

Jak podaje zagraniczny portal Marca, 43-letnia Meghan obawia się, że rodzina królewska "kombinuje, jak rozdzielić ją i Harry’ego". "Meghan uważa, że historia może się powtórzyć" - czytamy na serwisie. Słowa te stanowią nawiązanie do rozwodu księżnej Diany z księciem Karolem, do którego miała doprowadzić sama królowa Elżbieta II z pomocą arcybiskupa Canterbury'ego. Harry kontaktuje się z Pałacem, aby uniknąć kreowania "konfrontacyjnego wizerunku Meghan". Kobieta nie czuje się z tym najlepiej. "Trzyma się nadziei, że to wszystko się nie obróci przeciwko niej" - przekazał informator RadarOnline. W mediach społecznościowych pojawiły się szokujące komentarze. "Meghan jest przerażona, że Karol każe Harry’emu się z nią rozstać" - czytamy.

Meghan Markle i jej przyszłość w brytyjskiej rodzinie brytyjskiej. Czy książę Harry będzie musiał wybierać?

Jedną z motywacji Harry'ego do pogodzenia się z Pałacem ma być stan zdrowia jego ojca. "Nie ma sensu się już kłócić. Życie jest zbyt cenne" - powiedział książę, podkreślając potrzebę zakończenia konfliktu. Mimo to, relacje z księciem Williamem wciąż pozostają napięte, a postępy w rozmowach są niewielkie. Choć Meghan wspiera męża w dążeniu do pojednania, boi się, że może stać się "ofiarą" całej sytuacji. Przypomnijmy, że to właśnie król Karol III poprowadził ją do ołtarza podczas ślubu w 2018 roku. Ich relacja była kiedyś znacznie bliższa. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Internauci komentują, że Meghan przeżywa "poważne załamanie", podczas gdy Harry coraz bardziej skupia się na odbudowie więzi rodzinnych. Czy ich małżeństwo wisi na włosku? ZOBACZ TEŻ: Książę Harry zadzwonił do Oprah Winfrey. W słuchawce usłyszała: Mamy problem z... kaczką