Wszystko wskazuje na to, że po latach napięć między Sussexami a rodziną królewską następuje długo wyczekiwany przełom. Według brytyjskich mediów książę Harry wykonał symboliczny gest w stronę Karola III, proponując dzielenie się swoim oficjalnym harmonogramem. Taki ruch miałby zapobiec nakładaniu się terminów jego aktywności z publicznymi obowiązkami royalsów i zmniejszyć ryzyko nieporozumień czy medialnych porównań.

Książę Harry robi krok ku pojednaniu z rodziną. To może być początek nowego rozdziału

Doniesienia o możliwym polepszeniu się relacji księcia i zwaśnionej z nim reszty rodziny pojawiły się po tajnej naradzie, do której miało dojść 9 lipca w Londynie. Jak donosi People, dwóch współpracowników księcia Harry’ego spotkało się z sekretarzem ds. komunikacji króla Karola III. Choć oficjalnie rozmowy miały mieć charakter czysto zawodowy, wielu komentatorów widzi w nich początek powolnego procesu naprawy relacji między ojcem a synem. - To był dobry pierwszy krok. Zawsze lepiej rozmawiać, niż milczeć - zdradził informator serwisu. Harry ma mieć nadzieję, że podzielenie się kalendarzem ułatwi również znalezienie dogodnego momentu na osobiste spotkanie z ojcem. Ich ostatnie wspólne chwile miały miejsce w lutym 2024 roku, kiedy to książę przyjechał do Wielkiej Brytanii na wieść o chorobie nowotworowej Karola. Wówczas mieli się widzieć przez zaledwie kilkadziesiąt minut. Warto wspomnieć, że o chęci pojednania z rodziną świadczył również wywiad, jakiego książę udzielił BBC kilka tygodni temu. W trakcie rozmowy arystokrata nie ukrywał, że ma dosyć konfliktów z najbliższymi. - Chciałbym pojednania z moją rodziną. Nie ma sensu dalej walczyć - wyznał.

Mimo że ostatnie działania Harry’ego wskazują na chęć pojednania z ojcem, relacje między nim a jego bratem wciąż są bardzo chłodne. Jak podaje People, spotkanie przedstawicieli księcia z zespołem króla Karola III, które miało miejsce w Londynie, odbyło się bez wiedzy Williama i Kate. Według źródeł zbliżonych do pałacu księżna i książę Walii nie zostali ani poinformowani o rozmowach ani nie poproszono ich o udział w nich. Ich nieobecność miała być nieprzypadkowa i jest odbierana jako sygnał ostrożności ze strony pałacu Kensington.