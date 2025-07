Książę William nie kryje, że jest zapalonym fanem sportu, a przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej chętnie uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach sportowych. W połowie lipca bieżącego roku royalsi pojawili się m.in. na finale Wimbledonu. Pod koniec miesiąca książę postanowił również udać się do Bazylei w Szwajcarii na finałowy mecz EURO 2025 kobiet. Towarzyszyła mu córka - księżniczka Charlotte.

Książę William i księżniczka Charlotte udali się na mecz. Tak zachowywała się córka następcy tronu

W niedzielę 27 lipca książę i księżniczka przybyli do Bazylei, gdzie obejrzeli finałowy mecz mistrzostw między kobiecymi reprezentacjami Anglii i Hiszpanii. Należy przy tym zaznaczyć, że książę William jest prezesem Angielskiego Związku Piłki Nożnej i wielkim kibicem m.in. drużyny Aston Villa. Na finale EURO kobiet, który co ważne wygrała angielska reprezentacja, royalsi jak zwykle zaprezentowali się nienagannie - książę postawił na czarny garnitur, podczas gdy jego córka pokazała się w granatowej sukience w białe grochy.

Na dostępnych w sieci zdjęciach możemy zobaczyć, że dziesięcioletnia Charlotte ze skupieniem obserwowała zmagania piłkarek. Księżniczka przez dużą część meczu zachowywała kamienną twarz i uśmiechała się jedynie przy okazji rozmowy z ojcem. Wyjątkiem okazało się również opublikowane w mediach społecznościowych oficjalne zdjęcie księcia z córką, na którym obydwoje uśmiechnęli się od ucha do ucha.

