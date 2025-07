Jak poinformowały zagraniczne media, po pięciu latach współpracy Netflix nie przedłuży kontraktu z Meghan Markle i księciem Harrym. Umowa, którą para podpisała w 2020 roku, i której wartość szacowano na około 100 milionów dolarów, dobiegnie końca we wrześniu 2025 roku.

Netflix nie przedłuży kontraktu z Meghan Markle i księciem Harrym. Są wyjaśnienia

Według źródeł cytowanych przez "People" decyzja o zakończeniu współpracy z księciem Harrym i Meghan Markle nie wynika z konfliktu, lecz z naturalnego zakończenia projektu. - Nie ma tu żadnej niechęci z żadnej ze stron. Po prostu wszystko dobiegło końca - komentował informator "People".

Choć główny kontrakt dobiega końca, nie oznacza to całkowitego zerwania współpracy. Jesienią 2025 roku na platformie Netflix zadebiutuje drugi sezon "Z miłością, Meghan" z Chrissy Teigen jako jedną z pierwszych zaproszonych gościń. Przypomnijmy, że program ten łączy elementy lifestyle'u, gotowania i rozmów z przyjaciółmi, a jego produkcja odbywała się w Montecito w Kalifornii, gdzie mieszka Meghan razem z mężem Harrym. Ponadto Netflix pozostaje też pasywnym partnerem lifestyle'owej marki Meghan - As Ever, która zadebiutowała równolegle z premierą programu. Produkty marki, często prezentowane w programie, osiągnęły sukces sprzedażowy i miały kilka wyprzedanych kolekcji.

Projekty księcia Harry'ego i Meghan Markle zanotowały zarówno sukcesy, jak i spadki oglądalności

Pierwszym i zarazem najpopularniejszym projektem pary dla Netflixa był głośny dokument "Harry & Meghan", który do dziś pozostaje najlepiej oglądaną premierą dokumentalną platformy. Jednak kolejne produkcje nie powtórzyły tego sukcesu. Jak przekazał "People", lifestyle'owy program - "Z miłością, Meghan", który zadebiutował 4 marca 2025 roku, osiągnął umiarkowane wyniki. W najnowszym raporcie Netfliksa za pierwszą połowę 2025 roku uplasował się na 383. miejscu z wynikiem 5,3 miliona wyświetleń. Z kolei dokument sportowy "Polo", którego książę Harry i Meghan Markle byli producentami wykonawczymi, obejrzało zaledwie 500 tysięcy gospodarstw domowych, co dało mu dopiero 3436. pozycję.