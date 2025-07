We wtorek, 22 lipca, książę George, najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate, obchodził swoje 12. urodziny. Z tej okazji na oficjalnym profilu książęcej pary tradycyjnie pojawił się urodzinowy portret solenizanta, tym razem zrobiony przez fotografa a nie księżną Kate, jak to bywało do tej pory. To jednak nie koniec, bo na instagramowy profil trafiło również nietypowe nagranie. Możemy zobaczyć na nim jak 12-letni książę dokazuje z młodszym rodzeństwem.

Książę George szaleje z rodzeństwem. Tak się bawili na sesji zdjęciowej

Do tej pory na instagramowym profilu książęcej pary mogliśmy podziwiać jedynie oficjalne portrety poszczególnych członków rodziny królewskiej, którzy akurat świętowali urodziny. Tym razem zrobiono wyjątek i wrzucono nagranie, które ukazuje kulisy sesji zdjęciowej, a tym samym wyjątkowo prywatne momenty. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak zachowuje się książę George i jego rodzeństwo - księżniczka Charlotte i książę Louis. Widać, że wszyscy czuli się wyjątkowo swobodnie przed obiektywem i świetnie się bawili - w pewnym momencie George i Charlotte próbowali przerzucić Luisa przez płot!

Nagranie zachwyciło fanów, którzy przecierali oczy ze zdumienia, że książę George ma już 12 lat. Nie mogli w to uwierzyć, że tak szybko dorósł. "Szok, że George ma już 12 lat!", "Oooo starszy brat George", "Ooo najsłodsze nagranie na świecie! Wszystkiego najlepszego książę George! Cudowne kadry z księżniczką Charlotte i księciem Louisem", "Cudowne nagranie" - pisali w komentarzach.

Książę William i księżna Kate w symboliczny sposób oddali hołd najstarszemu synowi

William i Kate zachęcają Brytyjczyków do wzięcia udziału w akcji liczenia motyli, mającej na celu ochronę tych pożytecznych owadów. Na profilu Pałacu Kensington opublikowano artystyczne nagranie, w którym pojawiają się różne gatunki motyli. Jak czytamy w poście: "Dołącz do tysięcy osób w całej Wielkiej Brytanii, które od teraz do 10 sierpnia obserwują i nagrywają motyle, aby pomóc chronić te ważne owady zapylające. To kwestia 15 minut w dowolnym miejscu zielonym, lokalnym parku, ogrodzie lub na balkonie!". Wybór motyli to ukryte nawiązanie do jednego z pierwszych oficjalnych wyjść księcia George’a - w 2014 roku mały książę z zachwytem oglądał kolorowe owady podczas wizyty w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej.