Książę George kończy 12 lat. Internet pełen wzruszeń i zachwytów

Na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii pojawiło się nowe zdjęcie księcia George’a z okazji jego 12. urodzin. Co ciekawe, tym razem to nie księżna Kate (która robiła urodzinowe portrety dzieci w poprzednich latach) jest autorką fotografii. Tegoroczny kadr wykonał fotograf Josh Shinner. "Szczęśliwych 12. urodzin, książę George" - napisano pod zdjęciem.

Zobacz wideo Do „Dog & Duck" kolejki. Dzień wcześniej Kate & William niespodziewanie pojawili się w lokalu, żeby przywitać się przed koronacją z poddanymi

Książę George kończy 12 lat. Internauci życzą 100 lat

W odpowiedzi na post wielu fanów z całego świata zalało media społecznościowe falą życzeń i serdecznych komentarzy. "Wszystkiego najlepszego dla naszego małego (już nie tak małego) przyszłego króla", "Jak to możliwe, że on już ma 12 lat?", "Co za wspaniały młody mężczyzna", "Życzymy mu wszelkiego szczęścia w nadchodzącym roku", "Nie mogę uwierzyć, że on już prawie nastolatek", "Cudowne zdjęcie, jaki on jest elegancki!", "Wszystkiego najlepszego młody człowieku!", "Piękne i mądre dziecko. Przed nim wielka przyszłość", "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin książę George. Twoi rodzice to wspaniali ludzie i mogę sobie tylko wyobrazić, jaką wielkość przyniesiesz temu światu" - napisali fani. Fotografia zdobyła dziesiątki tysięcy polubień i setki komentarzy w zaledwie kilkanaście minut.

Książę William i księżna Kate ruszyli z nową inicjatywą. W symboliczny sposób oddali hołd najstarszemu synowi

William i Kate zachęcają Brytyjczyków do wzięcia udziału w akcji liczenia motyli, mającej na celu ochronę tych pożytecznych owadów. Na profilu Pałacu Kensington opublikowano artystyczne nagranie, w którym pojawiają się różne gatunki motyli. Jak czytamy w poście: "Dołącz do tysięcy osób w całej Wielkiej Brytanii, które od teraz do 10 sierpnia obserwują i nagrywają motyle, aby pomóc chronić te ważne owady zapylające. To kwestia 15 minut w dowolnym miejscu zielonym, lokalnym parku, ogrodzie lub na balkonie!" Wybór właśnie motyli to ukryte nawiązanie do jednego z pierwszych oficjalnych wyjść księcia George’a - w 2014 roku, podczas wizyty w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej, mały George z zachwytem oglądał kolorowe owady, a zdjęcia autorstwa Johna Stillwella uchwyciły ten pełen czaru moment.