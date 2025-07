Problemy księcia Harry'ego zaczęły się w 2020 roku. To właśnie wtedy podjął decyzję o odejściu z brytyjskiej rodziny królewskiej. Wyjechał wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś mieszka. Od tego czasu młodszy z synów króla Karola III nie ma dobrych relacji z najbliższymi. Wiele wskazuje jednak na to, że chce się z nimi pogodzić. Podobno książę William nie ma zamiaru pojednać się z bratem. W mediach krążyła informacja, jakoby Harry obawiał się, że William, gdy tylko zasiądzie na tronie, wygna go z kraju. Jest komentarz rzecznika młodszego z braci.

Książę Harry nie obawia się brata? To powiedział jego zespół

Bracia mają ze sobą na pieńku. Ostatni raz widzieli się na koronacji ojca niemal trzy lata temu. "The Mirror" twierdzi, że książę William nie zamierza się kontaktować z księciem Harrym - nawet jeśli ten pogodzi się z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Tom Bower, autor książek o royalsach, powiedział niedawno w wywiadzie dla "The Mirror", że książę Harry jest podobno bardzo zaniepokojony tym, że gdy brat zasiądzie na tronie, wygna go z Wielkiej Brytanii. Do tych rewelacji odniósł się rzecznik księcia. Jasno podkreślił, że nie ma takich obaw. "To zabawne, że ludzie, którzy wiedzą o nim najmniej, zawsze mają najwięcej do powiedzenia" – stwierdził rzecznik w wywiadzie dla GB News.

Książę Harry chce się pogodzić z rodziną. Król Karol III stawia warunki. Książę William nie chce o tym słyszeć

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się wieści, jakoby książę Harry chciał ponownie zbliżyć się do rodzinny i zakopać topór wojenny. Według "People" 9 lipca w Royal Over-Seas League w pobliżu Clarence House miały odbyć się rozmowy współpracowników księcia Harry'ego z wysokim rangą członkiem zespołu króla Karola. "To był dobry pierwszy krok. Zawsze lepiej jest rozmawiać" - przekazało źródło "People". Podobno brytyjski monarcha jest chętny do pojednania z młodszym synem. Warunkiem ma być jednak to, że przestanie on publicznie oczerniać rodzinę królewską. Rzekomo na pogodzenie się ze starszym bratem Harry nie ma szans. "Książę Walii pozostaje głęboko zraniony licznymi oskarżeniami księcia Harry'ego, które pojawiły się w jego autobiografii i niezliczonych wywiadach telewizyjnych w ciągu ostatnich kilku lat" - mówił informator "The Mirror".