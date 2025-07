Księżniczka Anna to jedna z najbardziej aktywnych członków w brytyjskiej rodzinie królewskiej, która od lat wiernie służy koronie. Jest drugim dzieckiem księcia Edynburga Filipa i królowej Elżbiety II. To także jedyna córka pary, która nie raz doprowadziła do skandalu. Młodsza siostra króla Karola III jest pierwszą osobą w rodzinie królewskiej od czasów Henryka VIII, która postanowiła wziąć rozwód. Jej małżeństwo rozpadło się po 19 latach, bo nie mogła znieść zdrad męża Marka Phillipsa. Co ciekawe, pierwszą wielką miłością księżnej Anny był Andrew Parker Bowles, który potem został mężem Camilli, aktualnej królowej małżonki. Księżniczka Anna wkrótce będzie obchodzić urodziny. 15 sierpnia skończy 75 lat. Z tej okazji postanowiono w wyjątkowy sposób ją uhonorować.

Księżniczka Anna kończy wkrótce 75 lat. Uhonorowano ją w niezwykły sposób

Księżniczka Anna jest niezwykle ceniona za jej zaangażowanie w wypełnianie królewskich obowiązków i działalność charytatywną. Jej 75. urodziny z pewnością będą w Wielkiej Brytanii hucznie obchodzone. Już w czerwcu z okazji zbliżających się urodzin księżniczki odbyło się w Pałacu Buckingham uroczyste forum organizacji charytatywnych Anne's Charities Forum, gdzie pojawili się reprezentanci ponad 300 instytucji, w których wspieranie zaangażowana jest księżniczka. Właśnie pojawiła się informacja o wyjątkowym "prezencie", jaki siostra króla Karola III otrzyma z okazji swoich urodzin. Jak poinformowano za pośrednictwem profilu Królewskiej Mennicy Brytyjskiej na Instagramie, z okazji urodzin księżniczki Anny zostanie wybita specjalna moneta z herbem i portretem wykonanym przez Johna Swannella.

Brytyjczycy niezwykle cenią księżniczkę Annę. "Jest dokładnie taka, jak jej matka"

Nie da się ukryć, że księżniczka Anna jest bardzo lubianą osobą w brytyjskiej rodzinie królewskiej, czym jak dobrze wiemy, nie może poszczycić się każdy jej członek. Najlepiej świadczą o tym choćby komentarze, które pojawiły się pod informacją o uhonorowaniu jej specjalną monetą. "Wspaniały pomysł! W pełni zasłużone. Księżniczka Anna to przykład życia w służbie honoru, godności i wdzięku. Niech żyje księżniczka!", "Ona jest prawdziwym skarbem i doskonałym przykładem bezinteresownej służby innym. Mam nadzieję, że uda mi się dodać tę monetę do mojej kolekcji", "Bardzo pracowita członkini rodziny królewskiej, która nie robi wokół siebie zbędnego zamieszania. Jest cicha i w pełni oddana. Dokładnie taka, jak jej matka" - czytamy w komentarzach.