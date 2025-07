Księżna Kate i książę William niespodziewanie zwrócili się do Świątek. Ależ słowa!

12 lipca Iga Świątek zatriumfowała na Wimbledonie. Spore poruszenie wywołała także obecność rodziny królewskiej. Księżna Kate i książę William ponownie pojawili się na trybunach jednego z najważniejszych turniejów tenisowych na świecie. Towarzyszyły im dzieci - książę George i księżniczka Charlotte, a obecność całej rodziny królewskiej przyciągnęła uwagę fanów sportu oraz mediów z całego świata.

Księżna Kate i książę William pogratulowali Idze Świątek. Polska tenisistka została wyróżniona przez parę książęcą

W sobotę odbył się emocjonujący finał kobiet, w którym Iga Świątek pokazała klasę i zwyciężyła z Amandą Anisimovą. Polka sięgnęła po prestiżowy tytuł w wielkim stylu. Z kolei w niedzielę Jannik Sinner pokonał Carlosa Alcaraza, zdobywając mistrzostwo w rywalizacji mężczyzn. Trofea wręczała nie kto inny, jak sama księżna Kate - co stało się jednym z najbardziej symbolicznych momentów tegorocznego turnieju. Dzień po zakończeniu sportowych zmagań, na oficjalnych profilach społecznościowych księcia i księżnej Walii pojawił się wpis, w którym para królewska podsumowała wydarzenia weekendu. Księżna Kate i książę William podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy, a także złożyli gratulacje tegorocznym zwycięzcom. "Z przyjemnością wróciliśmy do SW19 na finały tegorocznego Wimbledonu. Jeszcze raz gratulujemy Idze Świątek i Jannikowi Sinnerowi zwycięstw! I ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych za uczynienie tego turnieju tak wyjątkowym" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Księżna Kate została w wyjątkowy sposób przywitana przez publiczność Wimbledonu. Ludzie wiwatowali na jej widok

Przybycie księżnej na Wimbledon Kate było szeroko komentowane przez media na całym świecie, zwłaszcza że do ostatniej chwili nie było pewne, czy pojawi się na wydarzeniu. Ze względu na niedawną chemioterapię i ograniczenie publicznych wystąpień, jej obecność była dla wielu wyjątkowym momentem. Ukochana księcia wraz z Williamem zasiedli w loży królewskiej. Księżna miała na sobie elegancki, biały zestaw składający się z plisowanej spódnicy i dopasowanej marynarki. Na oficjalnym profilu Wimbledonu na Instagramie możemy zobaczyć nagranie z momentu, gdy żona Williama pojawiła się na trybunach. Jak można zauważyć, zebrana publiczność wstała z miejsc i wiwatowała na jej widok.