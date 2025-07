Za nami tegoroczny Wimbledon. Najbardziej prestiżowy z turniejów Wielkiego Szlema jak zwykle przyciągnął wielkie gwiazdy - obecny był m.in. Matthew McConaughey. Aktor zasiadł na trybunach podczas finału singlistów, w którym zmierzyli się Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Triumfował Włoch, wygrywając 3:1. Nie zabrakło również księżnej Kate, która wręczyła Sinnerowi nagrodę na zwycięstwo. Czujni obserwatorzy zwrócili uwagę na gest McConaughey.

Matthew McConaughey poruszył internautów. To zrobił, gdy zobaczył księżną Kate

Co roku pojawienie się księżnej Kate na loży królewskiej podczas rozgrywania meczów na Wimbledonie wzbudza poruszenie. Na jednym z nagrań, które pojawiło się na X, mogliśmy zobaczyć, co zrobił Matthew McConaughey. Amerykański aktor, gdy tylko zauważył, że księżna Kate wraz z księciem Williamem i dziećmi pojawili się na trybunie, wstał, by okazać im szacunek. Według etykiety wyłącznie Brytyjczycy są zobowiązani do oddawania hołdu członkom rodziny królewskiej - Amerykanie nie mają takiego obowiązku. Ten gest nie umknął uwadze czujnych internautów, którzy zachwycali się zachowaniem aktora. "Jakiż to uroczy gentleman", "McConaughey z pewnością szanuje każdą osobę, którą spotyka... ", "Prawdziwa klasa", "To dżentelmen... Matthew został wychowany w odpowiedni sposób. Zawsze go podziwiałam" - rozpływali się internauci na X.

Książę William i książę George zwrócili uwagę ubiorem. Poszło o upał

Książę William zasiadł wraz z żoną i dziećmi na trybunach podczas finału singlistów na Wimbledonie. Wielu zwróciło uwagę na to, co założyli. Mimo upału następca brytyjskiego tronu i jego starszy syn siedzieli w marynarkach. Internauci zaczęli zastanawiać się, czy royalsi nie mogli założyć czegoś bardziej odpowiedniego do pogody. Na to pytanie odpowiedziała nam ekspertka Aleksandra Pakuła - trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety. "Krótki rękaw nie przystoi mężczyźnie podczas wydarzenia takiej rangi. Książę William i książę George są następcami tronu i stosują się do sztywnych zasad dress codu. Swoim strojem okazywali szacunek - graczom, siedzącym obok znakomitym osobom, innym oglądającym" - przekazała nam specjalistka. "Strój ma znaczenie. A gdy mowa o gorącu: wielu będzie bardziej gorąco w poliestrowym T-shircie, których pełno na ulicach niż księciu w letnim garniturze uszytym z cienkiej, przewiewnej wełny" - dodała.