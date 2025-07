Iga Świątek z pewnością na długo zapamięta dzień 12 lipca 2025 roku. Tenisowa mistrzyni zdobyła tytuł w Wimbledonie, a swoim osiągnięciem zachwyciła cały świat. W finałowym starciu pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą, a mecz z trybun śledziła księżna Kate. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej miała tego dnia do odegrania szczególną rolę. Ukochana księcia Williama wręczyła zwyciężczyni charakterystyczne trofeum. Chwilę wcześniej z trybun padły słowa jednego z kibiców.

Jeden z fanów krzyknął to podczas Wimbledonu. Księżna Kate od razu zareagowała

Choć dla polskich fanów najważniejszym momentem Wimbledonu było niewątpliwie wręczenie trofeum Idze Świątek, to turniej obfitował również w inne emocjonalne momenty. Na TikToku krąży nagranie, na którym uchwycono zabawną i uroczą sytuację z udziałem księżnej Kate. Na wideo można zauważyć moment, gdy jeden z fanów na trybunach wykrzykuje w kierunku ukochanej Williama. "Kate, kochamy cię" - słyszymy. Kibice od razu podłapali wątek i zareagowali gromkimi brawami. Gdy tylko Kate usłyszała okrzyk, spojrzała w stronę, skąd dobiegł dźwięk i pomachała klaszczącym fanom. "Bądźmy szczerzy, wszyscy ją kochają. Jest wspaniała i taka skromna" - brzmiał jeden z komentarzy.

Mowa ciała Igi Świątek zdradzała bardzo wiele emocji podczas turnieju. Ekspertka PR-u Magda Rodzik oceniła dla nas, jak tego dnia zaprezentowała się tenisistka. "Opanowana i skupiona Iga Świątek wygrała turniej z Amerykanką Amandą Anisimovą. Niesamowita radość, naturalna reakcja tenisistki po wygranej - pobiegła do trenera, potem uściskać tatę i siostrę" - przekazała ekspertka od PR-u. To jednak nie wszystko. "Ma naturalny wizerunek zdolnej młodej kobiety, która świetnie pokazuje swoją autentyczność. Dzięki temu zyskuje wielu fanów, którzy kochają ją za to, jaka jest. Iga Świątek to solidna marka osobista" - podkreśliła. A jak wypadła rywalka Polki? "Amanda podziękowała Idze za ten turniej i pogratulowała zwycięstwa. Powiedziała, że jest dla niej inspiracją. To było bardzo wzruszające przemówienie z ogromnymi podziękowaniami dla mamy za wsparcie, jakie dała jej każdego dnia" - podsumowała Rodzik.