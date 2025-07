Jannik Sinner pokonał Carlosa Alcaraza na tegorocznym finale Wimbledonu w grze singlowej mężczyzn. Zgodnie z tradycją puchar odebrał z rąk samej księżnej Kate, która jest patronką All-England Lawn Tennis and Croquet Club. Na trybunach oglądała wydarzenie wraz z księciem Williamem, księżniczką Charlotte i księciem George'em.

Księżna Kate pełna emocji na turnieju. Wygrał Jannik Sinner

Jannik Sinner to włoski tenisista, który pokonał Carlosa Alcaraza. W jego karierze jest to czwarty wielkoszlemowy tytuł. Księżna Kate wręczyła zwycięzcy pamiątkowe trofeum. Miała przy tym uśmiech na twarzy - po raz kolejny widzimy, że jest ogromną entuzjastką tenisa. Szczegóły w naszej galerii. Co ponadto działo się tego pamiętnego dnia? Jak możemy podejrzeć na nagraniu, po części oficjalnej sportowiec spotkał się za kulisami z książęcą parą i ich dziećmi. Sinner złożył autografy na piłkach tenisowych, które podali mu księżniczka Charlotte i książę George. Można było dostrzec przy tym uroczy szczegół - księżniczka Charlotte trzymała dwie piłki do podpisania - pewnie jedna z nich była przeznaczona dla nieobecnego na wydarzeniu jej młodszego brata, księcia Louisa.

Księżna Kate wręczyła puchar w granatowej kreacji. Ekspertka ocenia

Tym razem żona księcia Williama pokazała się w kobiecej sukience z falbanką. Czy to był dobry wybór? O to zapytaliśmy Ewę Rubasińską-Ianiro, która od razu zwróciła uwagę na kolor sukienki. - Miała na sobie sukienkę midi w intensywnym odcieniu royal blue, z dekoltem w serek i efektowną kokardą na ramieniu. To jeden z tych modeli, który łączy w sobie klasykę z subtelną nowoczesnością, a więc to idealny wybór na letnie wydarzenie o oficjalnym charakterze - przekazała nam stylistka. Ekspertka opowiedziała przy okazji, na jakie dokładnie dodatki postawiła księżna. - Stylizację uzupełniły cieliste zamszowe szpilki z kolekcji Ralph Lauren Collection, a całość dopełniła subtelna, lecz luksusowa biżuteria: złota bransoletka Halcyon Days, kremowo-złote kolczyki oraz ikoniczny zegarek Cartier Ballon Bleu, który William podarował jej jeszcze w 2014 roku - dodała. Miała ponadto symboliczną broszkę All England Club, co po raz kolejny pokazało, jak księżna wręcz przemawia swoim strojem i przypomina o wartościach.