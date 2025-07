Księżna Kate jeszcze niedawno ze względu na swój stan zdrowia zrobiła sobie chwilową przerwę od pełnienia publicznych obowiązków i zrezygnowała m.in. z prestiżowego wydarzenia jakim jest Royal Ascot. 12 lipca pojawiła się jednak na finale Wimbledonu w singlu kobiet, a dzień później na finałowy mecz w singlu mężczyzn przybyła w towarzystwie księcia Williama i dwójki starszych dzieci, księżniczki Charlotte i księcia George'a. Cała czwórki zachwyciła tego dnia odświętnymi kreacjami. O ocenę ich stylizacji poprosiliśmy Ewę Rubasińską-Ianiro, stylistkę gwiazd, ekspertkę i dziennikarkę modową.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Księżna Kate w kobaltowej sukni podczas finału Wimbledonu. "Klasyka z subtelną nowoczesnością"

Księżna Kate od lat uważana jest już za ikonę stylu. Wielokrotnie porównywano ją do księżnej Diany. Żona księcia Williama czuje się dobrze zarówno w stylizacjach do najsłynniejszych projektantów, jak i ubraniach z sieciówek, za co jest podziwiania przez Brytyjki, a noszone przez nią ubrania niemal natychmiast znikają ze sklepowych półek. 13 lipca podczas ostatniego dnia Wimbledonu księżna Kate pojawiła się w długiej, przylegającej do ciała kobaltowej sukni z ozdobną aplikacją na ramieniu. Ewa Rubasińska-Ianiro zwróciła uwagę na kolor kreacji, który zwrócił uwagę wszystkich mediów modowych.

Miała na sobie sukienkę midi w intensywnym odcieniu royal blue, z dekoltem w serek i efektowną kokardą na ramieniu. To jeden z tych modeli, który łączy w sobie klasykę z subtelną nowoczesnością, a więc to idealny wybór na letnie wydarzenie o oficjalnym charakterze

- podkreśliła stylistka. Księżna Kate zadbała także o dodatki uzupełniające całość stylizacji. Jak zauważyła ekspertka, księżna Walii do sukienki dobrała duży słomkowy kapelusz z szerokim rondem i dekoracyjną wstążką, pochodzący z kolekcji L.K. Bennett, a w dłoni trzymała plecioną torbę Anya Hindmarch Neeson Small Square w kolorze chalk, znaną ze swojego charakterystycznego splotu i lekkości - idealną na letnie wyjście z rodziną. Co ciekawe, księżna Kate dobrała do stylizacji również prezent, który otrzymała od księcia Williama.

Stylizację uzupełniły cieliste zamszowe szpilki z kolekcji Ralph Lauren Collection, a całość dopełniła subtelna, lecz luksusowa biżuteria: złota bransoletka Halcyon Days, kremowo-złote kolczyki oraz ikoniczny zegarek Cartier Ballon Bleu, który William podarował jej jeszcze w 2014 roku

- powiedziała Ewa Rubasińska-Ianiro. Zwieńczeniem stylizacji była symboliczna broszka - fioletowo-zielona kokarda, która jest oficjalną przypinką All England Club. Jak zauważyła ekspertka, symbolika jest ważnym elementem w stylizacjach księżnej Kate. - Ten dzień na Wimbledonie pokazał, że dla Kate moda to więcej niż styl – to sposób komunikowania wartości, przynależności i elegancji. To, co u innych byłoby jedynie dobrze dobranym strojem, u niej staje się symbolicznym przesłaniem. Tak właśnie działa styl, gdy jest w rękach mistrzyni - dodała ekspertka.

Księżniczka Charlotte zachwyciła podczas Wimbledonu. Miała na sobie prostą sukienkę

Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła także stylizację księżniczki Charlotte, która miała na sobie kremową sukienkę z ozdobną aplikacją z falbany oraz księcia George'a ubranego w elegancki garnitur. - Charlotte podąża coraz pewniej śladem mamy, wybierając sukienki inspirowane jej stylem, lecz nadal wpisane w świat dzieciństwa. George z kolei, to już mały dżentelmen, świadomy swojej roli i doskonale odnajdujący się w oficjalnym stylu ojca - podsumowała ekspertka.