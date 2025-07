13 lipca to ostatni dzień tegorocznego Wimbledonu. O godzinie 17 rozpocznie się finałowy mecz w singlu mężczyzn, w którym zmierzą się Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz. Około pół godziny przed rozpoczęciem spotkania na trybunach pojawili się księżna Kate i książę William. Para zabrała ze sobą także starsze dzieci - księżniczkę Charlotte i księcia George'a.

Księżna Kate zabrała dzieci na finał Wimbledonu. Zabrakło najmłodszego członka rodziny

Księżna Kate i książę William na finał męskiego Wimbledonu postanowili zabrać ze sobą swoje dzieci, które także są milośnikami tenisa. Księżniczka Charlotte i książę George pojawili się w All England Club, gdzie rozgrywa się to emocjonujące wydarzenie w odświętnych strojach, z uśmiechem pozując do zdjęć fotografom. Córka księżnej Kate miała na sobie kremową sukienkę z ozdobnym przodem z falbany, a jej brat na tę okazję założył elegancki grantowy garnitur. Tym razem księżna i książę Walii nie zabrali ze sobą najmłodszego syna, księcia Louisa, który w tym roku skończył siedem lat. Zdjęcia księżnej Kate z dziećmi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Księżna Kate jest patronką All England Lawn and Tennis Club już od 2016 roku i co dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, jest także wielką fanką tenisa. Tym razem zdecydowała się na kobaltową sukienkę do kostek, do której dobrała słomkowy kapelusz. Uwagę zwracała także jej broszka znana jako "kokarda Wimbledonu", która zrobiona jest w kultowych barwach turnieju. Jak podają brytyjskie media, żona księcia William ma ją na sobie za każdym razem, kiedy bierze udział w wydarzeniu.

Księżna Kate bacznie przyglądała się starciu Igi Świątek z Amandą Anisimovą

Księżna Kate pojawiła się także na finale Wimbledonu w singlu kobiet, który odbył się 12 lipca. Żona księcia Williama zasiadła w loży królewskiej, gdzie wyjątkowo entuzjastycznie ją powitano i bacznie obserwowała emocjonujące starcie Igi Świątek podczas meczu z Amandą Anisimovą. Jak już wiadomo, Polka triumfowała. Po meczu księżna Kate miała okazję osobiście spotkać się z zawodniczkami, którym wręczyła trofea. Więcej przeczytasz tutaj: Księżna Kate rozmawiała z Igą Świątek. Odczytano, z czym się do niej zwróciła