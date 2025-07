Iga Świątek zapamięta ten dzień długo. Nasza gwiazda tenisa 12 lipca wygrała Wimbledon, o czym mówi już cały świat. Zmierzyła się z Amerykanką Amandą Anisimovą, co obserwowała księżna Kate. Przedstawicielka rodziny królewskiej była upoważniona do wyjątkowego zadania podczas tego dnia. Są już dostępne jej zdjęcia z naszą sportsmenką.

Iga Świątek odebrała wyjątkowe gratulacje. Księżna Kate zrobiła to z uśmiechem na twarzy

Księżna Kate jako patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club wręczyła nagrodę Świątek za wygrany turniej tenisa. Sportsmenka otrzymała charakterystyczne trofeum, czyli duży, srebrny talerz, który jest dodatkowo ozdobiony wieloma ornamentami. Nagranie z tego pamiętnego momentu już obiegło świat. Jesteście ciekawi, co piszą internauci? "Takie piękne obie panie! Cudownie widzieć księżną Kate tak zaangażowaną i inspirującą dla wielu!", "Wspaniale, przyszła królowa", "Brawo, Iga", "Gratulacje" - czytamy komentarze. Jesteście z kolei ciekawi, co księżna miała przekazać Polce? - Cudowne, niezwykłe osiągnięcie, bardzo dobra robota. Gratulacje i ciesz się tym. Ciesz się świętowaniem w domu - miała przekazać księżna według eksperta od czytania z ruchu warg, jakim jest Jeremy Freeman. - Upewnij się, że masz trochę czasu na odpoczynek - miała dodać, co czytamy w "The Mirror".

Iga Świątek błyszczała na turnieju. O tym mówi cały świat

Co oznaczała mowa ciała sportsmenki podczas turnieju? Marta Rodzik przeanalizowała dla nas tę kwestię. Świątek pokazała się tego dnia z bardzo dobrej strony. - Opanowana i skupiona Iga Świątek wygrała turniej z Amerykanką Amandą Anisimovą. Niesamowita radość, naturalna reakcja tenisistki po wygranej pobiegła do trenera, potem uściskać tatę i siostrę - przekazała nam ekspertka od PR-u. - Ma naturalny wizerunek zdolnej młodej kobiety, która świetnie pokazuje swoją autentyczność. Dzięki temu zyskuje wielu fanów, którzy kochają ją za to, jaka jest. Iga Świątek to solidna marka osobista - uzupełniła ekspertka. Co z jej rywalką? - Amanda podziękowała Idze za ten turniej i pogratulowała zwycięstwa. Powiedziała, że jest dla niej inspiracją. To było bardzo wzruszające przemówienie z ogromnymi podziękowaniami dla mamy za wsparcie, jakie dała jej każdego dnia - dodała.