Księżna Kate pojawiła się na Wimbledonie 12 lipca w kreacji, od której nie można oderwać wzroku. Cały świat mówi o tym, jak żona księcia Williama wyglądała podczas turnieju. Postawiła na szyk w białym wydaniu. Czy faktycznie postawiła na dobry wybór? Stylistki podsumowały jej strój detal po detalu. Zobaczcie sami.

Księżna Kate i stylizacja na medal? Ekspertka mówi o akcie odwagi

Kreację księżnej przeanalizowała dla nas Ewa Rubasińska-Ianiro. - Na kortach Wimbledonu nie tylko rakiety grają pierwsze skrzypce - przyznała, gdy spojrzała na strój żony księcia Williama. - Gdy pojawia się Kate Middleton - oczy świata mody skupiają się na każdym detalu jej stylizacji. Tegoroczny look księżnej to majstersztyk elegancji, etykiety i symboliki, który można by z powodzeniem omawiać na zajęciach z dyplomatycznego dress code’u. Kate pojawiła się w białej sukience Self Portrait o dopasowanej górze i plisowanej spódnicy midi - stylu, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. To nie przypadek: biel to nie tylko ukłon w stronę tradycyjnego kodu ubioru turnieju, ale także komunikat o czystości, powrocie do równowagi i… nowym otwarciu - mówi nam ekspertka.

- Po miesiącach milczenia, związanych z leczeniem, ten strój mówi więcej niż słowa – to estetyczny akt odwagi w królewskim stylu - dowiadujemy się od stylistki. Co poza tym było ciekawym elementem kreacji? - Wisienką na torcie (a raczej - kokardą) była słynna fioletowo-czarna rozetka All England Lawn Tennis and Croquet Club. To nie ozdoba, lecz insygnia – znak przynależności do elitarnego grona organizatorów Wimbledonu. Kate nosi ją nie jako gość honorowy, lecz jako patronka i ambasadorka sportowej tradycji - dodaje stylistka.

Księżna Kate olśniła na korcie. Stylistka zauważa dobry wybór

Róża Augustyniak również oceniła dla nas kreację księżnej Kate. - Promienieje i to zapewne nie tylko kwestia udanej stylizacji, chociaż podejrzewam, że doskonale się w niej czuje. Ciekawy model marynarki z krótkim rękawem i paskiem w talii został świetnie skomponowany z plisowaną spódnicą. Plisy optycznie dodają kilogramów, a tutaj proporcje się nie zaburzyły. Do tego idealnie dobrane buty i biżuteria. Torebka również pasowała do całości - oceniła dla nas. - Księżna uzupełniła stylizację kokardką symbolizującą jej członkostwo w All England Lawn Tennis and Croquet Club. Klasa - podsumowała.