Księżna Charlene i książę Albert z Monako od lata przyciągają wiele uwagi. W mediach spekuluje się na temat ich związku i rzekomych kryzysów. Niemal od początku ich małżeństwa para musi zmagać się z plotkami, a sama monarchini od dnia ślubu nosi przydomek "najsmutniejszej księżnej świata". Przedstawiciele rodziny książęcej z Monako mimo wszystko pełnią swoje obowiązki i dość często pojawiają się na wydarzeniach publicznych. Stało się tak również na początku lipca.

Księżna Charlene zapozowała z całą rodziną do zdjęć. Na jej twarzy zagościł niewielki uśmiech

Rodzina książęca z Monako pojawiła się w 9 lipca na ważnym wydarzeniu, podczas którego podarowano córce pary książęcej - księżniczce Gabrielli - klucz do miasta we Francji oraz nazwano jej imieniem znajdujący się tam ogród botaniczny. Przybycie royalsów do regionu Carladez miało na celu przede wszystkim zacieśnienie relacji władz z przedstawicielami Monako. Na tę okazję rodzina została uwieczniona na wielu zdjęciach, które następnie opublikowano na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

"Najsmutniejsza księżna świata" wyszła na zdjęciach tak jak widzimy ją najczęściej - z neutralną miną, skłaniającą się ku lekkiemu uśmiechowi. Uwagę zwracała też nienaganna cera monarchini, na której brak jakiejkolwiek zmarszczki, a także jej fryzura. Widać, że księżej odrosły włosy (ostatnio mocno je ścięła, o czym możecie przeczytać tutaj). Związała je więc, powalając spływać jedynie falom przy twarzy. Całość wyglądała fenomenalnie. Warto nadmienić, że na tę ważną okazję księżna Charlene postawiła na białą, plisowaną suknię z kwiecistym wzorem, do której założyła subtelną perłową biżuterię. W podobnej kreacji zaprezentowała się też jej córka.

Poddani cieszą się na widok całej rodziny książęcej. W komentarzach zalali ich miłymi wpisami

Pod opublikowanymi zdjęciami rodziny z Monako prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Wielbiciele royalsów nie kryli, że ucieszył ich widok małżeństwa, spędzającego wspólnie czas z dziećmi. "Piękny obraz tak pięknej rodziny", "Co za urocza rodzina! Słodkie rodzeństwo z dobrymi manierami nie jest zmuszane do sztucznego uśmiechania się. Zarówno mama jak i córka ubrały piękne sukienki", "Cudowne zdjęcia", "Piękne zdjęcia naszej ukochanej rodziny książęcej" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.