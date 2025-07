Była przy księżnej Kate w najważniejszych chwilach. Teraz odchodzi z pałacu

Życie księżnej Kate od lat znajduje się w centrum uwagi. Świat z uwagą śledził nie tylko proces jej powrotu do zdrowia, ale także długo wyczekiwane pojawienie się Kate na publicznych wydarzeniach. Teraz z otoczenia żony księcia Williama napłynęły kolejne wieści. W Pałacu Kensington doszło do istotnych zmian personalnych. Ze stanowiska odchodzi Natasha Archer, wieloletnia i niezwykle zaufana asystentka księżnej Kate. Wiadomo, co stoi za tą decyzją.

Księżna Kate bez zaufanej asystentki. Natasha Archer odchodzi po 15 latach pracy

Natasha Archer, wieloletnia asystentka księżnej Kate, postanowiła zakończyć swoją karierę u boku rodziny królewskiej. Przez ostatnie 15 lat była jedną z najbliższych współpracownic przyszłej królowej i uznawana była za osobę odpowiedzialną za jej wizerunkowy sukces. Teraz Archer rozpoczyna nowy rozdział - planuje założyć własną firmę konsultingową.

Znana jako "Tash", Natasha Archer od 2010 roku wspierała księżną w codziennych obowiązkach, zarządzając jej garderobą, terminarzem i przygotowaniami do oficjalnych wyjść. To właśnie ona miała ogromny wpływ na metamorfozę stylu Kate Middleton - od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony stylu, której modowe wybory inspirują kobiety na całym świecie. Archer odpowiadała m.in. za dobór kreacji na zagraniczne wizyty - jak choćby podczas podróży do Australii i Nowej Zelandii, gdy księżna zmieniła strój aż 24 razy w ciągu 19 dni. W jej stylizacjach pojawiły się ubrania od czołowych projektantów, takich jak Alexander McQueen czy Jenny Packham. Jednak w jej garderobie nie brakuje także dodatków z sieciówek i głośno jest o modowym recyklingu księżnej. Co więcej, to podobno Archer namówiła księcia Williama do założenia tradycyjnego pakistańskiego stroju podczas jednej z wizyt.

Natasha Archer była przy Kate nie tylko w oficjalnych chwilach

Obecność Natashy Archer nie ograniczała się jednak tylko do oficjalnych obowiązków. Towarzyszyła księżnej również w momentach prywatnych, m.in. była obecna w szpitalu podczas narodzin księcia George'a oraz widziana w klinice, gdy Kate opuszczała ją po zabiegu w styczniu 2024 roku.