Odczytano, co powiedziała Macron do Kate. Księżna po tych słowach się uśmiechnęła

Pod koniec czerwca księżna Kate zrezygnowała z udziału w prestiżowym wydarzeniu, jakim są wyścigi Royal Ascot. Jej nieobecność odbiła się szerokim echem w mediach i zaczęto podejrzewać, że coś złego dzieje się w kwestii stanu zdrowia księżnej. 2 lipca żona księcia Williama odwiedziła szpital Colchester w Essex i w rozmowie z pacjentami podkreśliła, że powrót do zdrowia po przebytym nowotworze wymaga przede wszystkim czasu i cierpliwości. "Musisz odnaleźć swoją nową normalność, codzienność, a to zajmuje czas… i to jest jak rollercoaster. Nie jest to gładka równina, jakiej się spodziewasz, ale rzeczywistość nie jest taka, gdy przechodzisz przez trudne chwile" - podkreśliła. Po krótkiej przerwie księżna Kate wróciła do oficjalnych obowiązków i pojawiła się w Windsorze, aby spotkać się z prezydentem Francji i jego żoną, z którą księżna Kate miała okazję zamienić kilka słów. Wiadomo, o czym rozmawiały. Eksperci przyjrzeli się także rozmowie Macrona z brytyjskim monarchą i jego synem.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę

Emmanuel Macron zafascynowany wzrostem księcia Williama. "Niesamowicie wysoki"

Król Karol III i małżonka Camilla na początku lipca gościli u siebie Emmanuela Macrona i jego żonę Brigitte, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii na trzydniową wizytę. W spotkaniu uczestniczyli także księżna Kate i książę William, którzy odebrali prezydencką parę z lotniska. Spotkanie wywołało sporo zamieszania za sprawą kilku drobnych sytuacji takich jak m.in. odrzucenie wyciągniętej dłoni Macrona w kierunku do jego partnerki. W brytyjskich mediach specjaliści od ruchu warg przyjrzeli się spotkaniu, aby sprawdzić, o czym ze sobą rozmawiano. W brytyjskim "The Sun" pojawiła się analiza Nicolii Hickling, która zauważyła, że prezydent Francji zwrócił uwagę na wzrost księcia Williama. "Jest niesamowicie wysoki" - według ekspertki powiedział do jego ojca. "Jest bardzo wysoki. Ma nieco ponad sześć stóp i jeden cal [185 cm - przyp. red.] wzrostu" - miał rzec monarcha. Na te słowa miał zareagować książę William, który poprawił ojca, twierdząc, że pomylił się o dwa cale.

W przeciwieństwie do nas, bo my jesteśmy niscy

- podsumował według ekspertki czytania z ruchu warg prezydent Francji.

Brigitte Macron zachwycona księżną Kate

Z kolei Ekspert "Daily Express" przyjrzał się interakcji Brigitte Macron i księżnej Kate, która właśnie wróciła do pełnienia swoich obowiązków po krótkiej przerwie regeneracyjnej. Pierwsza dama Francji miała być zachwycona formą księżnej Walii i od razu ją skomplementowała.

Dobrze cię znów widzieć. Tak dobrze. Wyglądasz świetnie

- miała podkreślił żona Emmanuela Macrona, na co księżna Walii zareagowała szerokim uśmiechem.

Książę William czule przywitał się ze swoją macochą. Wszystko uchwycili paparazzi

Podczas spotkania księcia Williama i księżnej Kate z prezydentem Francji zauważono czuły gest syna króla Karola III wobec jego macochy. Książę Walii, który początkowo nie dostrzegł partnerki swojego ojca, kiedy tylko ją zobaczył, rozpromienił się i pochylił się, aby się przywitać. Czuła interakcja zwróciła także uwagę księżnej Kate. Więcej zobaczysz tutaj: Czuły gest księcia Williama wobec macochy. Reakcja księżnej Kate mówi wszystko