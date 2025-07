Czuły gest księcia Williama wobec macochy. Reakcja księżnej Kate mówi wszystko

Na początku lipca król Karol III wraz z królową małżonką Camillą spotkali się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Pojawili się także książę William i księżna Kate, która po przerwie wróciła do pełnienia publicznych obowiązków. Najpierw syn monarchy odebrał prezydencką parę z lotniska w Wielkiej Brytanii, a następnie cała delegacja udała się do Windsoru na oficjalne uroczystości. Podczas spotkania uchwycono czuły moment między księciem Walii a jego macochą.

Czuły gest księcia Williama i królowej małżonki Camilli

Królowa małżonka Camilla jest żoną króla Karola już od 20 lat, ale jej postać nadal budzi spore kontrowersje. Wszystko przez burzliwą historię miłosną pary. Ówczesny jeszcze książę Karol, będąc w związku małżeńskim z księżną Dianą, nie potrafił zapomnieć o swojej pierwszej, wielkiej miłości, jaką była Camilla i właśnie dlatego ostatecznie rozpadło się jego małżeństwo. Książę Harry w biografii wspominał, że nie pałał sympatią do swojej macochy. "Pomimo tego, że Willy (książę William - przyp. red.) i ja prosiliśmy go (króla Karola III - przyp. red.), żeby tego nie robił, tata posunął się dalej" - wspominał Harry o ślubie ojca z Camillą. Wygląda na to, że dużo cieplejsze stosunki łączą księcia Williama i królową małżonkę. Podczas ostatniego spotkania z prezydentem Francji książę Walii początkowo nie dostrzegł drugiej żony ojca. Kiedy ją zauważył, na jego twarzy pojawił się serdeczny uśmiech i na przywitanie czule pocałował ją w policzek. Serdeczna interakcja ucieszyła także stojącą obok księżną Kate, która wyraźnie się uśmiechnęła na ten widok.

Ten szczegół wzbudził niepokój. Chodzi o stan oka króla Karola III

Na zdjęciach ze spotkania króla Karola III z Emmanuelem Macronem zauważono przekrwione oko monarchy, które wyraźnie zwracało uwagę. Jak podają zagraniczne media, powołując się na informacje przekazane przez osoby z otoczenia monarchy, jest to kwestia pękniętego naczynka krwionośnego i nie ma nic wspólnego z jakimiś poważniejszymi problemami zdrowotnymi.