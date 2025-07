8 lipca 2025 Emmanuel i Brigitte Macron pojawili się w Wielkiej Brytanii, gdzie zostali powitani przez księcia Williama i księżną Kate. Po oficjalnym przywitaniu delegacja udała się do Windsoru, gdzie odbyło się spotkanie z królem Karolem III i królową Camillą. Prezydent Francji wraz z ukochaną zostali uroczyście powitani przez żołnierzy. Wiele osób zwróciło uwagę na pewien szczegół. Chodzi o oko Karola. Wyszło na jaw, co się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski wspomina pierwsze spotkanie z Tomaszem Karolakiem. Bał się?

Król Karol III z królową Camillą spotkali się z Emmanuelem i Brigitte Macronami. Wszyscy patrzyli na oko monarchy

Król Karol III wydawał się być w doskonałym nastroju. Oczy wszystkich były jednak zwrócone w stronę jego twarzy. Oko monarchy były przekrwione. Jak donoszą zagraniczne portale, powołując się na informacje z królewskiego otoczenia, król Karol III doznał jedynie niewielkiego pęknięcia naczynka krwionośnego. Wiadomo, że nie ma to związku z innymi dolegliwościami zdrowotnymi. Jak czytamy na portalu Medonet, tego typu zmiana - znana jako wylew podspojówkowy - powstaje, gdy kruche naczynia krwionośne w obrębie spojówki pękają, powodując wypływ krwi i pojawienie się czerwonych plamek na białku oka. Choć taki stan zwykle nie wiąże się z bólem, może wywoływać niepokój ze względu na widoczne objawy. Co więcej, może też prowadzić do niewielkich zaburzeń widzenia.

Król Karol III nie chce kontaktu z młodszym synem? Prawda wyszła na jaw

Książę Harry otwarcie wyraził chęć odbudowania relacji z ojcem, królem Karolem III oraz bratem - księciem Williamem. Jak udało się ustalić, monarcha miał rozważać rozmowę z młodszym synem, jednak nowe doniesienia mogą przekreślić tę możliwość. Jak informują portale People i Daily Mail, Harry miał zdradzić szczegóły prywatnego spotkania z królem, które odbyło się w czasie leczenia na nowotwór. Takie zachowanie miało doprowadzić do całkowitej utraty zaufania Karola III. Na tym jednak nie koniec. Książę Harry miał również rozważać przyjęcie nazwiska swojej tragicznie zmarłej matki, księżnej Diany – Spencer. To również miało wzbudzić ogromne poruszenie wśród członków rodziny królewskiej. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Gruchnęły wieści o szczegółach pogrzebu króla Karola III. Chodzi o księcia Harry'ego