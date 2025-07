We wtorek 8 lipca 2025 roku na lotnisku RAF Northolt w zachodnim Londynie doszło do uroczystego spotkania, które symbolicznie otworzyło trzydniową wizytę państwową prezydenta Francji w Wielkiej Brytanii. Emmanuel Macron i jego żona Brigitte zostali powitani przez księcia Williama oraz księżną Kate. Obecność księżnej odbiła się szerokim echem w mediach.

Kate spotkała się z Macronami. Strojem nawiązała do ikony francuskiej mody

Księżna Kate w ostatnich miesiącach rzadko pokazywała się publicznie z uwagi na leczenie onkologiczne. Teraz jednak powróciła do pełnienia oficjalnych obowiązków w wielkim stylu. Na spotkanie z Macronami wybrała elegancki, kremowy płaszcz od Christiana Diora, czyli dom mody uważany za ikonę francuskiej elegancji. Stylizację uzupełniła klasycznymi szpilkami w kolorze nude, kapeluszem w odcieniu kości słoniowej oraz broszką w kształcie pióra, będącą hołdem dla walijskich korzeni jej tytułu. Biżuteria, choć subtelna, była nieprzypadkowa, ponieważ należała niegdyś do królowej Elżbiety.

Macron ucałował księżną Kate. To nie umknęło uwadze fotoreporterów

Uwagę fotoreporterów przyciągnął także gest prezydenta Macrona, który delikatnie ucałował dłoń księżnej Kate. Scena ta, choć krótka, symbolizowała nie tylko osobisty szacunek, ale też elegancję dyplomatycznego protokołu. Zdjęcia z tego momentu szybko obiegły światowe media. Po ceremonii powitalnej na lotnisku pary udały się wspólnie do zamku w Windsorze, gdzie rozpoczęła się dalsza część oficjalnej wizyty – z udziałem króla Karola III i królowej Camilli. Tam czekała na nich parada z gwardią honorową, wspólny lunch i wieczorny bankiet. Macron wygłosił również przemówienie w parlamencie, podkreślając znaczenie partnerstwa obu krajów. Dla wielu obserwatorów powrót Kate do oficjalnych obowiązków w tak podniosłej chwili to nie tylko znak poprawy stanu jej zdrowia, ale także gest o głębszym wymiarze - pokazujący, że monarchia trwa, niezależnie od burz. Co ciekawe, to pierwsza od ponad dekady wizyta państwowa, która odbywa się w zamku Windsor, a nie w Pałacu Buckingham, a to wszystko za sprawą trwających prac konserwatorskich.