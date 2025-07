Książę Harry "pojawił się" w specjalnym odcinku zapowiadającym powrót kultowego, brytyjskiego programu satyrycznego "Spitting Image", w którym znane postacie wyśmiewane są przez ich kukiełkowe wersje. Produkcja słynie z ciętego humoru i bezkompromisowych żartów. Nie inaczej było i tym razem. Kukiełkowy Harry nie miał żadnej litości dla tego prawdziwego. Oberwało się również Meghan Markle.

Książę Harry z pewnością nie będzie z tego zadowolony. Wyśmiano go na wszystkie możliwe sposoby

Twórcy programu wzięli na celownik m.in. jego odejście z rodziny królewskiej, przeprowadzkę do USA oraz medialne zamieszanie wokół relacji z Meghan Markle. Kukiełka przedstawiająca księcia bez skrupułów opowiadała o swoim życiu prywatnym. - Wczesny start jest ważny. Więc mój kamerdyner Perkins wstaje o piątej i robi za mnie dziesięć kilometrów. Potem budzi mnie i sprawdza w Google, czy nadal jestem piąty w kolejce do tronu. Tak, jeśli Kate i Wills będą mieli więcej dzieci, to spadnę o jeden p*******y szczebel niżej -słyszymy w opublikowanym fragmencie. Nie mogło także zabraknąć komentarza na temat kulinarnego show Meghan. - Odżywianie też jest ważne, więc Perkins robi mi kanapkę z bekonem na wypadek, gdyby Megs zrobiła kolejny ze swoich okropnych koktajli - wypaliła kukiełka.

W pewnym momencie nawiązano również do głośnego konfliktu księcia z królem Karolem. Twórcy zaaranżowali rozmowę telefoniczną Harry'ego-kukiełki z monarchą. Niestety czekała na niego jedynie wymowna cisza. Fragmenty nagrania znajdziecie na końcu artykułu.

Książę Harry ma poważne problemy wizerunkowe. W Dorset doszło do kolejnej zniewagi

Niedawno książę William odwiedził kampus Bournemouth and Poole College w brytyjskim hrabstwie Dorset w ramach działań fundacji, którą założył wraz z młodszym bratem. Jak donosi "Daily Mail" po zakończonym spotkaniu jeden ze studentów dopuścił się zniewagi wobec nieobecnego na wydarzeniu księcia Harry'ego. "Do boju Will. Nigdy nie lubiłem Harry'ego, rudego ch**a!" - krzyczał mężczyzna. Nagranie szybko obiegło internet, a w komentarzach wybuchła zagorzała dyskusja na temat wolności słowa i poziomu debaty publicznej w Wielkiej Brytanii.