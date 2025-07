Meghan Markle i książę Harry mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Para w 2020 roku podjęła decyzję o wyprowadzce za ocean. Tam zaczęła zupełnie nowe życie. W ostatnim czasie Meghan Markle zaangażowała się w kilka nowych projektów. Wśród nich znajduje się marka "As Ever". Firma zajmuje się produkcją różnego rodzaju produktów spożywczych, takich jak dżemy i miody. Uwagę fanów zwróciły szczególnie wysokie ceny. Za słoik dżemu trzeba zapłacić co najmniej dziewięć dolarów (około 33 złote). Ostatnio Markle ogłosiła nowe wieści w sprawie swojej marki.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwyneth Paltrow reaguje na plotki o konflikcie z Meghan Markle

Meghan Markle naprawdę to zrobiła. Internauci twierdzą, że uderzyła w księżną Dianę

Ostatnio Meghan Markle ogłosiła premierę nowego produktu. 1 lipca poszerzyła swoją ofertę o wina. Data debiutu wywołała spore kontrowersje. 1 lipca to rocznica urodzin księżnej Diany, co dla wielu fanów rodziny królewskiej ma ogromne znaczenie. Niektórzy uznali, że wypuszczenie produktu tego dnia to próba wykorzystania pamięci Diany w celach marketingowych. W sieci pojawiły się komentarze zarzucające Meghan brak wrażliwości. "Tandetne zachowanie. Już nic mnie nie zdziwi w jej wykonaniu", "Żeruje na pamięci Diany", "Ona wykorzystuje Dianę, by sprzedawać wino" - czytamy na Instagramie. Co o tym sądzicie?

Książę Harry chciał się wyprowadzić? Meghan Markle miała wyprowadzić go z równowagi

Według magazynu New Idea książę Harry zaczyna odczuwać żal z powodu decyzji o opuszczeniu Wielkiej Brytanii i przeprowadzce do USA. Według źródła, rozważa, czy nie był to poważny błąd, zwłaszcza w kontekście narastających napięć społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych. "Harry zaczyna się zastanawiać, czy popełnił wielki błąd, przeprowadzając się do Kalifornii. Kiedy ma się pod opieką rodzinę, można łatwo zrozumieć jego pobudki" - podkreślił informator magazynu. Niepokój księcia miała wywołać także publikacja Meghan Markle z okazji Dnia Ojca. W sieci pojawiło się nagranie z Archiem i Lilibet, na którym widać ich wizerunek. "Harry nie może uwierzyć, że tego rodzaju publikacja pojawiła się w najbardziej brutalny weekend, odkąd para przeprowadziła się za ocean. Wie, że jego partnerka miała dobre intencje, ale nie mogła wybrać gorszego momentu" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Po latach ujawniono szokującą tajemnicę! To dlatego Elżbieta II wściekła się na Meghan Markle i księcia Harry'ego