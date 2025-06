Donald Trump zasłynął przede wszystkim jako biznesmen, choć dzisiaj pełni funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie dziwi, że wielu przygląda się nie tylko jego politycznym ruchom, ale również zwraca uwagę na życie prywatne polityka. To z pewnością należy do dość burzliwych. Trump ma na koncie trzy małżeństwa, ale i ponoć wiele romansów. Jedną z kobiet, która mu się podobała, była księżna Diana. Tak próbował zdobyć jej serce.

Donald Trump chciał uwieść księżną Dianę. W ten sposób ją zraził

Pierwszą żoną biznesmena była Ivana, z którą spędził ponad dekadę i doczekał trójki dzieci. W 1990 roku głośno było o romansie Trumpa z Marlą Maples, którego rezultatem był rozwód z Ivaną dwa lata później. Przedsiębiorca zdecydował się poślubić kochankę w 1993 roku. Mają razem córkę. Różnice w światopoglądzie doprowadziły po czterech latach do rozwodu Trumpa i Maples. W 1998 roku biznesmen poznał Melanię, którą poślubił w 2005 roku. Para doczekała się syna. Co ciekawe, prezydent USA ma w swoim życiorysie zaskakujące epizod związany z księżną Dianą.

Niegdyś Trump podkreślił, że żałuję, iż "nigdy nie miał okazji zdobyć Lady Diany Spencer". W jego książce wydanej w 1997 roku - "The Art of the Comeback" - opisywał Dianę jako "damę marzeń". Zaznaczał również, że była "prawdziwą księżniczką, która rozświetlała pokój swoją obecnością". Biznesmen wiązał z nią spore nadzieje, gdy w 1996 roku rozwiodła się z księciem Karolem. Była dziennikarka BBC i jednocześnie przyjaciółka Diany, Selina Scott, wspominała w felietonie na łamach "Sunday Times", że Trump zasypywał księżną bukietami kwiatów. Jak przekazała Scott, Diana czuła się przez ten gest prześladowana. "Co mam zrobić? Czuję do niego obrzydzenie" - miała powiedzieć podczas jednej z kolacji z przyjaciółką.

Donald Trump w niesmacznych słowach o księżnej Dianie

Księżna Diana zmarła tragicznie w 1997 roku. Jak przekazał Daily Mail, wówczas Trump miał wyjawić przyjaciołom, że żałuje, iż nie udało mu się umówić z Dianą. "Powiedział, że zawsze uważał, że ma szansę na romans i że miałby z nią 'szansę'" - czytamy na łamach portalu. Trump niewybrednie skomentował sprawę w wywiadzie radiowym z Howardem Sternem. Polityk stwierdził wówczas, że "przeleciałby Dianę", choć ocenił, że wcześniej zażądałby testów na obecność wirusa HIV. "Lady Di była naprawdę kobietą o wielkiej urodzie" - opowiadał Sternowi. Trump nazwał również księżną "szaloną". Pomimo wielu dziwnych komentarzy prezydent USA kilkukrotnie spotykał się z przedstawicielami brytyjskiej rodziny królewskiej.