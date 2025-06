Księżna Kate i książę William pochwalili się w sieci rodzinną fotografią, na której znalazł się także pies ze szczeniętami. Do fotografii opublikowanej z okazji urodzin księcia Williama uwagi mieli obrońcy praw zwierząt. Aktywiści uznali, że rojalsi nie myślą o bezpańskich psach.

Aktywiści z PETY atakują książęcą parę. "Całkowicie oderwane od rzeczywistości"

Aktywiści z grupy PETA skrytykowali książęcą parę za "wydawanie na świat szczeniąt". Obrońcy praw zwierząt uznają, że wystarczająco wiele psów potrzebuje nowych domów. Według aktywistów z PETY książę William i księżna Kate powinni adoptować psy, a nie je rozmnażać. Za przykład dali królewską parę. Król Karol i królowa Camilla adoptowali ostatnio psa Moleya. Na temat tej sytuacji wypowiedziała się Elisa Allen - wiceprezeska PETY ds. programów. "Książę i księżna Walii powinni wiedzieć, że schroniska tutaj i na całym świecie są przepełnione szczeniakami, które rozpaczliwie szukają drugiej szansy na kochający dom, a wydawanie na świat miotu w środku kryzysu bezdomności zwierząt jest całkowicie oderwane od rzeczywistości. Jeśli William ma przewodzić, powinien wziąć przykład z króla Karola i królowej Camilli, którzy zdecydowali się na adopcję ze schroniska, zamiast przyczyniać się do problemu" - napisała Allen w oświadczeniu.

Urodzinową fotografię Williama wykonała księżna Kate

Dodajmy, że 21 czerwca książę William obchodził 43. urodziny. Z tej okazji na oficjalnym koncie książęcej pary pojawiła się fotografia księcia z suczką Orli i jej szczeniętami. Zdjęcie zostało wykonane przez księżną Kate. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Kochamy C, G, C, L, Orli i szczenięta" - napisano pod fotografią. Inicjały mają nawiązywać do imion dzieci Williama i Kate - księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Fotografię polubiło ponad pół miliona użytkowników Instagrama. Większość komentujących składała urodzinowe życzenia brytyjskiemu następcy tronu. "Najlepsze życzenia dla przyszłego króla Williama", "Moje serce właśnie eksplodowało. Najlepsze życzenia", "Piękne zdjęcie", "Coś pięknego! Najlepsze życzenia urodzinowe" - pisali internauci.