Książę George od narodzin jest obserwowany przez media. Jako najstarsze z dzieci księżnej Kate i księcia Williama jest drugi w sukcesji do brytyjskiego tronu. Brytyjczycy, którzy uwielbiają rodzinę królewską, bacznie przyglądają się życiu potomka księcia Walii. Już wkrótce książę George rozpocznie kolejny etap edukacji. Jego rodzice podjęli decyzję, do jakiej szkoły pójdzie. Padło na luksusową placówkę.

Księżna Kate i książę William podjęli decyzję w sprawie syna. Chodzi o jego edukację

Wielkimi krokami zbliżają się 12. urodziny księcia George'a. Najstarszy syn księżnej Kate i księcia Williama będzie miał wiele zmian w życiu. Chodzi o jego edukację. Dotychczas uczęszczał do prestiżowej szkoły Lambrook School w hrabstwie Berkshire. Miejsce jest znane z bardzo wysokiego poziomu nauki. Wkrótce jednak George zakończy ten etap edukacji. Jego rodzice musieli zadecydować, do jakiej szkoły pójdzie. Okazało się, że to zostało już postanowione. Jak przekazały zagraniczne media, ostatecznie wybór padł na prestiżowy Eton College – jedną z najbardziej znanych elitarnych szkół w Wielkiej Brytanii. To instytucja z bogatą historią, do której uczęszczali m.in. książę William i książę Harry. Ta szkoła umożliwia wysoki poziom edukacji. Co więcej, znajduje się niedaleko rezydencji książęcej pary w Windsorze.

Ile będzie kosztować dalsza edukacja księcia George'a? Kwota zwala z nóg. Lepiej usiądźcie

Nie da się ukryć, że placówka, którą wybrali książę William i księżna Kate nie należy do najtańszych. Jak podkreśliły brytyjskie media, zapisanie księcia George'a do Eton College wiąże się z ogromnymi kosztami. Roczne czesne w tej prestiżowej szkole przekracza 63 tysiące funtów, co daje około 300 tysięcy złotych. Z kolei jeden semestr to koszt ponad 21 tysięcy funtów, czyli mniej więcej 100 tysięcy złotych. Nie da się ukryć, że dla wielu osób te kwoty mogą być nie z tej ziemi. Dla zamożnych członków rodziny królewskiej nie stanowią one jednak problemu. Co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Odczytano, co książę Louis powiedział do starszego brata. Padła pewna prośba

