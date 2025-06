O małżeństwie księcia Alberta i księżnej Charlene mówi się już od wielu lat. Para wzbudziła uwagę mediów już na swoim ślubie, kiedy podczas ceremonii ukochana księcia zalała się łzami. Mimo że sama podkreślała, iż emocjonalna reakcja była wynikiem stresu, to okrzyknięto ją wtedy "najsmutniejszą księżną świata" i parze wróżono rychły koniec. W ostatnich latach księżna zmagała się z chorobą górnych dróg oddechowych i po przejściu dwóch operacji przebywała w Republice Południowej Afryki. W prasie sugerowano wtedy, że problemy zdrowotne to jedynie pretekst, aby być z dala od męża. Od dłuższego czasu spekulowano, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Co dziś słychać u pary? Właśnie opublikowano ich wspólne zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukochany rzucił Gessler w dniu osiemnastki. "Jeden związek się kończył, a miał być małżeństwem. Drugi się zaczynał"

Książę i księżna Monako podczas obchodów Dnia Świętego Jana. Para uczestniczyła w ważnych uroczystościach

24 czerwca obchodzony jest w Monako Dzień Świętego Jana. To święto narodowe i religijne, podczas którego odbywają się uroczystości ku czci św. Jana Chrzciciela w tym m.in. nabożeństwa, koncerty tradycyjnej muzyki i pokazy tańca przy ognisku. Większość uroczystości odbywa się na Place du Palais. Organizowane tego dnia ognisko symbolizuje przesilenie letnie. Książę Albert i księżna Charlene w zwiazku z tymi obchodami uczestniczyli w błogosławieństwie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Palatyńskiej, który poprowadził Arcybiskup Monako. Wzięli udział także w grach i zabawach organizowanych z okazji tego święta.

"Najsmutniejsza księżna świata" na zdjęciu obok męża. "Miło widzieć was razem"

Książę Albert wraz z księżną Charlene i dziećmi pary pozowali także do wspólnego zdjęcia na balkonie placu Pałacowego. Fotografia została udostępniona na oficjalnym profilu księcia na Instagramie. "Najsmutniejsza księżna świata" ma na sobie czarną sukienkę bez ramion. Zdecydowała się także na drobne kolczyki z kryształków. W komentarzach pod zdjęciem posypały się same komplementy. "Jaka piękna rodzina", "Miło widzieć was razem", "Cóż za idylliczny obrazek" - czytamy.