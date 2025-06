Meghan Markle spełnia się jako bizneswoman, osobowość medialna i oczywiście jako żona i mama dwójki dzieci. Coraz częściej angażuje Archiego i Lilibet do komercyjnych nagrań oraz innych projektów. Tym razem pokazała, jak spędza dzień w ogrodzie. Córka coraz częściej towarzyszy znanej mamie w tego typu aktywnościach.

Meghan Markle z córką wśród roślin. Sielanka!

Aktorka intensywnie pracuje nad rozwojem biznesu As Ever. Przypomnijmy, że produkty spożywcze wypuszczone przez Markle wyprzedają się błyskawicznie. Miody i dżemy znikają z magazynów, a to dopiero początek. Markle pokazała na Instagramie kulisy powstawania produktów As Ever. W tym celu zerwała owoce i mogła liczyć na pomoc Lilibet, którą widzimy w filmiku na stronie firmy. Mama z córką wybrały się na bajkowy pomost w ogrodzie. "Mam nadzieję, że posmakują wam smakołyki, kiedy dotrą w tym tygodniu" - napisała Meghan Markle. Przypomnijmy, że przysmaki od aktorki spróbowała ekspertka od dżemów, która nie była nimi zachwycona. "To prawdziwe rozczarowanie, że Meghan sprzedaje pastę owocową, którą robi się, gdy dżem zawodzi. W branży dżemów pasta jest tym, co nazywamy czymś, co nie zadziałało. (...) Tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. To powinno być idealne" - przekazała Donna Collins w rozmowie z Daily Mail.

Meghan Markle o tym, jak ceni bycie mamą. Takimi słowami podzieliła się ze światem

Gwiazda niedawno obchodziła Dzień Matki i tego dnia przekazała fanom kilka wzruszających zdań. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! Na zdrowie, aby żonglować tym wszystkim z radością" - zaczęła wpis. Wspomniała następnie o dzieciach. "Dla tych dwóch perełek, które wciąż próbują wspiąć się na 'mamę górę', tłamszą mnie pocałunkami i sprawiają, że każdy dzień jest niezapomnianą przygodą - bycie mamą jest największym przywilejem w moim życiu" - dopisała Markle. "Ja też kocham was bardziej niż wszystkie gwiazdy na niebie, wszystkie krople deszczu i całą sól na wszystkich frytkach na świecie" - dodała na koniec aktorka.