Książę William i księżna Kate podjęli decyzję dotyczącą dalszej edukacji ich najstarszego syna, George’a. Jak donoszą brytyjskie media, młody arystokrata od przyszłego roku szkolnego rozpocznie naukę w jednej z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii. Kwota, jaką trzeba zapłacić za semestr, jest astronomiczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Do „Dog & Duck" kolejki. Dzień wcześniej Kate & William niespodziewanie pojawili się w lokalu, żeby przywitać się przed koronacją z poddanymi

Książę William i księżna Kate wybrali nową szkołę dla syna. Zdecydowali na prestiżową placówkę

Do tej pory książę George uczęszczał do prestiżowej Lambrook School w hrabstwie Berkshire. To właśnie tam pobiera naukę również jego młodsze rodzeństwo - księżniczka Charlotte i książę Louis. Placówka znana jest z wysokiego poziomu edukacji oraz nowoczesnego podejścia do rozwoju dzieci, jednak jej oferta kończy się na poziomie edukacyjnym odpowiadającemu 13. roku życia. Zbliżające się 12. urodziny najstarszego syna księcia Williama i księżnej Kate sprawiły, że para książęca musiała rozpocząć pilne poszukiwania kolejnej szkoły, która sprosta zarówno ich oczekiwaniom, jak i potrzebom samego George’a. Wybór padł na słynny Eton College, jedną z najbardziej elitarnych szkół w Wielkiej Brytanii. To miejsce z wieloletnią tradycją, do którego uczęszczali m.in. książę William oraz książę Harry, co czyni wybór także decyzją silnie symboliczną i rodzinną. Dodatkowym atutem Eton jest jego lokalizacja - kampus szkoły znajduje się nieopodal rezydencji książęcej pary w Windsorze, co znacznie ułatwi organizację codziennego życia i pozwoli rodzinie na zachowanie bliskości mimo intensywnego rytmu nauki.

Książę William i księżna Kate zapłacą za naukę syna astronomiczną kwotę. Suma przyprawia o zawrót głowy

Jak donoszą brytyjskie media, decyzja o zapisaniu George’a do Eton College wiąże się również z niemałym wydatkiem. Roczne czesne w placówce przekracza aż 63 tys. funtów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 300 tysięcy złotych. Natomiast sam semestr to wydatek rzędu ponad 21 tys. funtów, czyli ok. 100 tys. zł. Choć taka kwota może szokować opinię publiczną, to dla zakochanych z pewnością nie będzie odczuwalnym wydatkiem.