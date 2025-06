Król Karol III trzeci raz w tym roku spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Tym razem monarcha zdecydował się zaprosić prezydenta Ukrainy na lunch, który odbył się w Zamku w Windsorze. Przy okazji wspólnie spędzonego czasu w mediach społecznościowych brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiło się zdjęcie obu przywódców, co tłumnie skomentowali internauci.

Król Karol III pozuje z Wołodymyrem Zełenskim. W sieci zaroiło się od komentarzy

Ostatnie spotkanie króla z Zełenskim miało miejsce w marcu - tuż po aferze związanej z rozmową prezydenta Ukrainy z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Tym razem brytyjski monarcha zaprosił Zełenskiego na wspólny lunch. Zdjęcie z okazji tego wydarzenia opublikowano na profilu rodziny królewskiej na Instagramie. "Król powitał dziś prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na lunchu w zamku Windsor" - czytamy w opisie, który został również przetłumaczony na język ukraiński. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. "Dziękujemy, Wielka Brytanio", "Prawdziwy bohater. Zawsze jest tu mile widziany i jak dobrze widzieć, że royalsi traktują go z taką życzliwością", "Piękny gest dla bardzo silnego człowieka, który dzielnie przewodzi swojemu ludowi", "Jestem bardzo dumny z naszej rodziny królewskiej za wsparcie, jakie okazują Ukrainie" - pisali internauci.

Król Karol III pogodzi się z synem? Takie plany ma mieć książę Harry

Od 2020 roku brytyjski monarcha nie ma dobrych stosunków z młodszym z synów. Książę Harry zdecydował się wówczas na odejście od rodziny królewskiej. Okazuje się, że książę Sussex ma plany, by pogodzić się z najbliższymi. Według doniesień "Mail on Sunday", zaproszenia dla ojca i brata na Invictus Games 2027 mają zostać wysłane już niebawem - najpierw drogą elektroniczną, a później oficjalnie. To według Harry'ego może sprawić, że naprawi napięte relacje z rodziną. "Organizatorzy mają nadzieję, że rodzina królewska zjawi się, aby wesprzeć weteranów. On sam [Harry - przyp. red.] z kolei liczy, że jego ojciec puści dawne nieporozumienia w niepamięć" - twierdzi informator gazety.