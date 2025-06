Od wtorku 17 czerwca do soboty 21 czerwca odbywają się prestiżowe wyścigi konne Royal Ascot, które są jednym z najpopularniejszych wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Co rok przyciągają członków rodziny królewskiej. Tym razem na widowisku nie pojawiła się księżna Kate. Jej nieobecność została wytłumaczona w oświadczeniu Pałacu. Co więcej, Książę William udał się 19 czerwca na wizytę do firmy Colorfix. W tym przypadku również nie towarzyszyła mu ukochana. U jego boku pojawiła się jednak znana aktorka.

Książę William pojawił się ze znaną aktorką. Co wtedy robiła księżna Kate? Nie było jej na wydarzeniu

19 czerwca książę William wyjechał do Norwich w hrabstwie Norfolk. Syn króla Karola III odwiedził firmę Colorfix. Marka w 2023 roku była gronie finalistów powołanej przez niego nagrody Earthshot. Specjalizuje się w wykorzystywaniu nauki do rewolucjonizowania procesu barwienia tkanin. Według zagraniczne portalu Hello!, Colorfix rozpoznaje naturalny kod DNA organizmu odpowiedzialnego za produkcję pigmentu, oraz sposób, w jaki płynny barwnik wiąże się z tkaniną. Dzięki temu proces farbowania wymaga mniejszego zużycia energii i wody, a także przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Książę William został oprowadzony po laboratorium. Choć ukochana nie pojawiła się na wizycie, mężczyzna nie był sam. Towarzyszyła mu znana aktorka, Cate Blanchett. 56-latka również należy do zarządu nagrody Earthshot.

Księżna Kate nie zjawiła się na ważnym wydarzeniu. Pałac wydał komunikat

Nieobecność księżnej Kate zaskoczyła wiele osób. Co więcej, jej nazwisko pojawiło się już w programie drugiego dnia wyścigów Royal Ascot, który został opublikowany w mediach społecznościowych. Jednak Pałac Kensington błyskawicznie zdementował te informacje, tłumacząc, że sytuacja ta była wynikiem "nieporozumienia". Pojawiła się oficjalna wiadomość, która miała wszystko wytłumaczyć. "Powiadomiliśmy Ascot, że Jej Królewska Wysokość nie weźmie udziału w wydarzeniu. Niestety, niedokładna wersja listy została wydana omyłkowo po tym powiadomieniu. Następnie prawidłowa lista została rozpowszechniona" - wyjaśnił rzecznik prasowy Pałacu. Fani byli zmartwieni. "Czy tylko ja mam wrażenie, że książę martwi się o żonę?", "Modlę się o zdrowie księżnej Kate", "Najlepsze życzenia dla księżnej Kate, oby poczuła się lepiej" - pisali w sieci.