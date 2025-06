Markle pod ostrzałem po publikacji filmiku z porodówki. Fani zarzucają jej nieszczerość

Meghan Markle nie przejmuje się negatywnymi komentarzami, które pojawiły się po udostępnieniu przez nią nagrania z sali porodowej. W filmie, który trafił do sieci z okazji czwartych urodzin córki Lilibet, widzimy księżną Sussex tańczącą do popularnego utworu "Baby Momma Dance" w szpitalnej koszuli, tuż przed porodem. Towarzyszy jej książę Harry.

Meghan Markle zaskakuje fanów nagraniem z sali porodowej. Internauci nie kryją emocji

Podczas zapowiedzi nowego odcinka podcastu "Aspire", którego premiera zaplanowana jest na wtorek, Meghan odniosła się do zamieszania wokół filmu. - Trzeba być autentycznym - wyznała w rozmowie z prowadzącą i po chwili dodała z humorem: - Widziałaś mój taniec Baby Momma? - zapytała. Gospodyni przyznała, że nagranie widziała, podkreślając przy tym, że takie chwile szczerości i luzu są potrzebne. Markle zaznaczyła, że nagranie pochodzi sprzed czterech lat, kiedy była w ciąży z Lilibet. - To był 2021 rok. To przypomnienie, że mimo całego hałasu i opinii innych, toczy się prawdziwe, radosne życie za kulisami - wyjaśniła. Choć część internautów zachwyciła się nagraniem, pojawiła się także fala krytyki. Niektórzy nazwali wideo "sztucznym" i "żenującym". Przy okazji pojawiły się również teorie spiskowe kwestionujące prawdziwość ciąży Markle. W obronie Meghan stanął jej znajomy, Christopher Bouzy, który w rozmowie z "Newsweekiem" potępił hejterów: "Wyobraź sobie, że najbardziej szczere i intymne chwile twojego życia stają się pożywką dla nienawiści. To jest okrutne i chore" - wyznał i dodał, że rozpowszechnianie takich teorii szkodzi nie tylko zakochanym, ale i społeczeństwu jako całości.

Meghan Markle pokazała rodzinne nagranie z okazji Dnia Ojca. Na filmie widać księcia Harry’ego z dziećmi w codziennych, wzruszających chwilach

Meghan Markle i książę Harry po raz kolejny podzielili się osobistym momentem z życia rodzinnego, publikując wyjątkowe nagranie z okazji Dnia Ojca, który w USA w tym roku obchodzono 15 czerwca. Aktorka, jak ma to w zwyczaju przy ważnych datach, zamieściła materiał ukazujący życie prywatne ich rodziny - tym razem nie zabrakło w nim również dzieci pary. Markle w ten sposób chciała uczcić święto ojców, publikując wzruszający film z mężem i dziećmi. Na wideo widać księcia Harry'ego w roli opiekuńczego ojca - trzymającego niemowlę, spędzającego czas z dziećmi na świeżym powietrzu, odwiedzającego konie oraz podziwiającego piękno natury. Twarze dzieci można dostrzec z pewnej odległości, co dawniej nie było w zwyczaju pary. "Najlepszy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla naszego ulubionego faceta" - napisała aktorka na Instagramie. Nie zaskakuje również fakt, że komentarze pod nagraniem zostały wyłączone - Meghan zdecydowała się na to od momentu swojego powrotu do mediów społecznościowych.