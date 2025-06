Meghan Markle i książę Harry za każdym pokazują kadry ze sfery rodzinnej, kiedy obchodzą urodziny czy inne ważne dla nich dni. Tym razem aktorka pokazała wyjątkowe nagranie z okazji Dnia Ojca, który w Stanach Zjednoczonych w tym roku przypadł na 15 czerwca. W materiale nie zabrakło wizerunku dzieci pary.

Zobacz wideo Markle w ten sposób chciała poprawić życie innym. Jak wyszło?

Meghan Markle złożyła Harry'emu życzenia w imieniu dzieci. Wzruszające chwile

Aktorka uwieczniła księcia Harry'ego w wyjątkowych momentach, na których widać, jak spełnia się w roli ojca. Książę Harry trzyma na nagraniu niemowlaka, bawi się z dziećmi na podwórku, odwiedza stadninę koni oraz pokazuje zjawiskowe wodospady. Na filmie udostępnionym przez Markle widać z pewnej odległości twarze dzieci, co dawniej było ruchem nie do pomyślenia. "Najlepszy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla naszego ulubionego faceta" - podsumowała aktorka na Instagramie. Dla obserwatorów aktorki nie jest zaskoczeniem fakt, że pod postem są wyłączone komentarze. Markle zdecydowała się na zablokowanie możliwości dodawania komentarzy pod wpisami, jak tylko wróciła do mediów społecznościowych.

Książę Harry o presji bycia ojcem. Ważne wyznanie przed setkami słuchaczy

W zagranicznym mediach możemy znaleźć kilka wypowiedzi syna króla Karola III, w których zabrał głos na temat ojcostwa. Przypomnijmy fragment jego przemówienia ze Szczytu Młodego Mentoringu. - Jestem przerażony kilkoma rzeczami, ale najbardziej siłą wzoru do naśladowania. Mówię o osobie, która być może dziś tutaj siedzi i nie zdaje sobie sprawy, że ktoś na nią patrzy i dzięki niej chce być lepszy, chce więcej osiągnąć i mieć poczucie sprawczości - przekazał książę Harry. Wspomniał następnie o swoim ukochanym synu. - Będzie mnie obserwować, odwzorowywać moje zachowanie, pewnego dnia być może pójdzie w moje ślady - wyznał. - Ale nie tylko rola ojca pokazała mi to wszystko. Chodzi o każdy krok, który wykonujemy, zwłaszcza kiedy sądzimy, że nikt nie patrzy - uzupełnił.