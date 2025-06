14 czerwca świat podziwiał relację z urodzin króla Karola III. Jak zwykle nie zabrakło tłumów i omawiania zachowania oraz kreacji członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Księżna Kate pokazała się w towarzystwie trójki dzieci, które były bardzo elegancko ubrane. Ekspertka czytająca z ruchu warg zwróciła uwagę na konwersację braci. Jesteście ciekawi, czego dotyczyła?

REKLAMA

Zobacz wideo "Czuwanie wnucząt" - relacja

Książę Louis i książę George dyskutowali w powozie. Wspierają się w ważnych momentach

Potomkowie księżnej Kate i księcia Williama od najmłodszych lat muszą pamiętać o etykiecie - już jako dzieci są na świeczniku i obserwuje je cały świat. Ekspertka od czytania z ruchu warg zauważyła, że bracia konsultowali ze sobą pewną kwestię podczas Trooping the Colour. Książę Louis miał zapytać George'a o to, w którym momencie ma wykonać gest ręką. "Czy mam pomachać?" - zapytał. "To zależy od ciebie, nie mogę uwierzyć, jak jest słonecznie" - miał mu odpowiedzieć starszy brat, co cytuje The Sun.

Książę Louis miał zaproponować, aby pomachali razem do wiwatującego tłumu. Judi James zauważyła ponadto przemianę księcia Louisa - według jej obserwacji wydoroślał. Podzieliła się wnioskami po przeanalizowaniu zachowania syna księżnej Kate z balkonu. "Wyglądał bardziej na skupionego niż niespokojnego, obserwując każdy samolot przelatujący nad głowami, zanim zwrócił się do ojca w czymś, co wyglądało na próbę ich zidentyfikowania. Zagorzałe skinienia głową Williama i uśmiechy dumy Kate sugerowały, że miał rację. Mając ojca i dziadka, którzy są pilotami, są oznaki, że może to być przyszła kariera Louisa" - przekazała Mirror.

Księżna Kate zachwyciła z dziećmi. Ta kreacja była strzałem w dziesiątkę?

Stylizację żony księcia Williama oceniła dla nas znana stylistka. - Trudno przejść obojętnie obok tej stylizacji. Geometrycznie zaznaczone ramiona, wyraźnie zarysowana talia i śnieżnobiały kolor w zestawieniu z królewskim błękitem - to wszystko przywodzi na myśl złotą erę kobiecego "power dressingu", czyli lata 80. - zaczęła Ewa Rubasińska-Ianiro. - Biel w kontraście to symbol siły i elegancji - świetnie współgra z paskiem w talii, który jak nic innego potrafi podkreślić figurę. Dopełnieniem całości jest rzeźbiarski kapelusz, nawiązujący do teatralnej elegancji Brytyjek z przełomu lat 80. i 90. - dodała.