14 czerwca odbyło się coroczne "Trooping the Colour". W wydarzeniu, które od lat jest ukłonem z okazji urodzin brytyjskiego monarchy, uczestniczyli również inni członkowie rodziny królewskiej. Oczy wszystkich były zwrócone w stronę księżnej Kate, księcia Williama i ich pociech. Zaledwie dzień później, bo 15 czerwca, w Wielkiej Brytanii obchodzi się Dzień Ojca. Z tej okazji nie mogło zabraknąć specjalnego wpisu oraz życzeń skierowanych do syna króla Karola III. Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis skierowali do ojca wzruszające słowa. Podzieli się również prywatnymi kadrami.

Księżna Kate udostępniła post z okazji dnia ojca. Fani są rozczuleni

W Dniu Ojca książę William otrzymał wyjątkowy hołd od swoich dzieci, czyli księcia George’a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii na Instagramie pojawiły się wzruszające ujęcia. Można zobaczyć, jak William obejmuje całą trójkę pociech. W poście nie zabrakło także poruszających życzeń, które rozczuliły fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, Tato (przed i po!) Kochamy Cię. G, C & L" - czytamy w podpisanym inicjałami oświadczeniu. Pojawiły się też głosy zachwyconych fanów. "Cudowne zdjęcia. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, Książę Walii!", "Wspaniałe, rodzinne zdjęcie. Widać, jak dumny jest z roli taty" - pisali na portalu X.

Księżna Kate zaskoczyła stylizacją na "Trooping the Colour". Oczy wszystkich były zwrócone też na dzieci

Za nami coroczne urodziny króla Karola III. Stylizacje royalsów zawsze zwracają uwagę mediów. Tym razem księżna Kate przyciągała spojrzenia. Wszystko przez turkusową kreację. Na podobny zestaw postawiła i księżniczka Charlotte. Synowie Kate i Williama także pojawili się w dopasowanych stylizacjach, a szczególną uwagę przykuwały identyczne czerwone krawaty. Podczas uroczystości "Trooping the Colour" księżna Kate uczciła pamięć zmarłej królowej Elżbiety, zakładając perłowe kolczyki, które wcześniej należały do monarchini. Cała rodzina została sfotografowana podczas przejazdu powozem. Książę William brał udział w paradzie konno. Król Karol III miał na sobie czerwony mundur wojskowy, a królowa Camilla postawiła na stylizację w całości utrzymaną w bieli.