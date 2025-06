14 czerwca odbyła się parada z okazji urodzin króla. Symbolicznie dzień ten obchodzi się w czerwcu - nawet jeśli monarcha urodził się w inny dzień. Trooping the Colour przyciąga corocznie tłumy, a wydarzenie transmituje na żywo stacja BBC. Jak zwykle oczy wielu skierowane były w stronę księcia Williama, księżnej Kate oraz ich dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Książę Louis zachwycił na Trooping the Colour. Nie mógł się powstrzymać

Uwagę mediów przykuwała jak zwykle księżna Kate, która pojawiła się na paradzie w powozie wraz z dziećmi. Middleton zachwyciła w turkusowej kreacji. Oddała również hołd królowej Elżbiecie II. Założyła wiszące kolczyki z pereł, które w przeszłości należały do zmarłej monarchini. Księżniczka Charlotte założyła sukienkę w podobnym odcieniu. Wielu zwróciło uwagę na jej broszkę, która również była symbolicznym gestem. Tutaj przeczytacie więcej: Wzruszający gest księżniczki Charlotte. Diamentowa broszka miała ukryte znaczenie. Książę Louis, który znany jest jako rodzinny rozrabiaka, jak zwykle nie zawiódł.

Najmłodsza z pociech Williama i Kate podczas przejazdu ulicami Londynu pozdrawiała tłumy, które przybyły na paradę. Louis szeroko się uśmiechał, ukazując rząd rosnących zębów. W pewnym momencie zaczął się śmiać, czym rozbawił starszego brata, księcia George'a. Tradycją jest również fakt, iż rodzina królewska gromadzi się na balkonie Pałacu Buckingham. Louis wówczas spoglądał na króla Karola III, a później ochoczo powtarzał jego gesty, machając do zgromadzonego tłumu.

książę louisOtwórz galerię

Król Karol III w zaskakujących słowach do małżonki. To powiedział królowej Camilli na paradzie

Brytyjski król pojawił się na paradzie w powozie u boku królowej Camilli. Jeremy Freeman, ekspert od czytania z ruchu warg, przeanalizował rozmowę monarchy z ukochaną. - Szalony, hańba, absolutnie niezwykły - rzekł podobno Karol III w stronę Camilli. - Nie tak jak ja. To jest różnica między mną a nim - miał dodać. Jak twierdzi "The Mirror", który poruszył ten temat, słowa monarchy miały odnosić się do księcia Edwarda, z którym Karol III jest skonfliktowany. Wspominając o rodzinnych relacjach, należy również odnieść się do nieobecności księcia Harry'ego i Meghan Markle. Para, która pięć lat temu odeszła od rodziny królewskiej, ostatni raz pojawiła się na Trooping the Colour w 2019 roku. Do dziś małżonkowie nie pogodzili się z bliskimi księcia.