Za nami święto z okazji urodzin brytyjskiego monarchy. Tegoroczne Trooping the Colour zorganizowane 14 czerwca jak zwykle przyciągnęło tłumy gapiów. Wydarzenie odbyło się na placu defilad Horse Guards Parade w Londynie, gdzie zaprezentowało się ponad 1400 oficerów i żołnierzy. Uwagę zwracali oczywiście członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie zabrakło księcia Williama z księżną Kate i dziećmi. Księżniczka Charlotte zdecydowała się przypiąć symboliczną broszkę. Jej znaczenie jest niezwykle ważne.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Księżniczka Charlotte z symboliczną broszką. Nawiązała do królowej Elżbiety II

Córka księcia Williama i księżnej Kate pojawiła się w błękitnej sukience, ale to ozdoba przypięta do kreacji przykuła największą uwagę. Chodzi o wysadzaną diamentami broszkę w kształcie podkowy, którą księżniczka założyła pierwszy raz od pogrzebu królowej Elżbiety II w 2022 roku. I to właśnie prababcia podarowała starszej z wnuczek symboliczny prezent, który jest w rodzinie królewskiej od pokoleń. Jak przekazał portal Daily Mail, podobno nosiła ją już królowa Elżbieta w latach 20. XX wieku. Rzekomo otrzymała biżuterię od żony króla Jerzego V, królowej Marii.

CharlotteOtwórz galerię

Księżna Kate również oddała hołd królowej Elżbiecie II. Co się działo na Trooping the Colour?

Jak już wspomnieliśmy, na Trooping the Colour nie zabrakło księżnej Kate, która przyciągała wzrok za sprawą wyjątkowej stylizacji, utrzymanej w turkusowym odcieniu - podobny kolor wybrała księżniczka Charlotte. I ona zdecydowała się oddać hołd zmarłej królowej Elżbiecie II. Kate założyła wiszące kolczyki z pereł, w przeszłości należące do monarchini. W powozie nie zabrakło oczywiście księcia George'a oraz księcia Louisa. Książę William jechał konno - tak samo jak księżniczka Anna oraz książę Edward. Król Karol III nie zdecydował się na ten sam ruch - podróżował z Pałacu Buckingham powozem wraz z małżonką. W trakcie ceremonii brytyjski monarcha oddał hołd ofiarom katastrofy samolotu Air India. Król zaznaczył, że jest wstrząśnięty tragicznym wydarzeniem. Przekazał kondolencje rodzinom ofiar.