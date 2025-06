Trooping the Colour, czyli coroczne wydarzenie organizowane z okazji obchodów urodzin króla w Wielkiej Brytanii, w tym roku odbyło się w sobotę 14 czerwca. Uwagę skradła przede wszystkim zjawiskowa księżna Kate, a także trójka jej dzieci. Czym w międzyczasie był zajęty król Karol III? Konwersował z królową Camillą, o czym mówią zagraniczne media.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska podsumowała styl księżnej Kate

Król Karol III dyskutował z królową Camillą. Kto mu podpadł?

Jeremy Freeman, ekspert od czytania z ruchu warg, przeanalizował rozmowę monarchy. - Szalony, hańba, absolutnie niezwykły - miał powiedzieć król Karol III do małżonki. - Nie tak jak ja. To jest różnica między mną a nim - miał dodać. Nie jest pewne, kogo miał na myśli król Karol. "Mirror" omawiając ten wątek, wspomniał o księciu Andrzeju, z którym monarcha prowadzi spór od dawna. Warto zaznaczyć, że w Trooping The Colour nie uczestniczyli także skłóceni z rodziną królewską książę Harry i Meghan Markle. Po raz ostatni byli widziani na pałacowym balkonie w 2019 roku, przed podjęciem decyzji o opuszczeniu rodziny królewskiej.

Trooping The Colour bez Sussexów. Ekspertka wyjaśnia

Królewska korespondentka BBC wyjawiła w rozmowie z "Mirror", że książę Harry nie uczestniczy w wydarzeniu, ale też zapewne nie śledzi go w telewizji. - Nie ma mowy, by książę Harry oglądał ceremonię - w końcu będzie to środek nocy w Kalifornii. Nie przypuszczam, by tracił dużo czasu na oglądanie wydarzeń, w których nie bierze już udziału. Musi być dziwnie widzieć całą swoją rodzinę na paradzie, wykonującą swoje obowiązki i dopingowaną przez ogromne tłumy, podczas gdy on prowadzi tak inne życie, tak daleko - przekazała Jennie Bond. - Ten dzień jest również szansą dla nas wszystkich, aby zobaczyć, jak rodzina jednoczy się wokół króla, a moment na balkonie jest zawsze punktem kulminacyjnym. Przez lata widzieliśmy małego księcia Harry'ego wystawiającego język, księcia Jerzego wyglądającego na wyraźnie znudzonego, młodą księżniczkę Charlotte wyglądającą na nieco płaczliwą i Savannah Phillips dotykającą dłonią w usta George'a, aby go uciszyć! Dla królewskich obserwatorów to zawsze wielki dzień - dodała.