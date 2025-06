Rozpoczęło się coroczne Trooping the Colour. Na placu defilad Horse Guards Parade w Londynie zaprezentowało się ponad 1400 oficerów i żołnierzy, wspieranych przez 200 koni i 400 muzyków. W wydarzeniu, które od lat stanowi tradycyjne święto z okazji urodzin brytyjskiego monarchy, uczestniczyli również inni członkowie rodziny królewskiej. Jak co roku oczy wszystkich były zwrócone w stronę księżnej Kate i jej pociech.

Księżna Kate na Trooping the Colour. Nie zabrakło królewskich dzieci

Księżna Kate przyciągała wzrok za sprawą wyjątkowej stylizacji, utrzymanej w turkusowym odcieniu. Na podobny zestaw postawiła i księżniczka Charlotte. Synowie Kate i Williama także pojawili się w pasujących zestawach, uwagę zwracały zwłaszcza takie same czerwone krawaty. Księżna Kate w czasie Trooping the Colour oddała również hołd zmarłej królowej Elżbiecie. Żona księcia Williama do stylizacji dobrała wiszące kolczyki z pereł, w przeszłości należące do Elżbiety II. Cała rodzina została sfotografowana w powozie. Książę William z kolei jechał konno. Król Karol III tego dnia postawił na czerwony mundur wojskowy. Królowa Camilla wybrała całkowicie biały strój. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Trooping the Colour. Co jeszcze działo się na corocznym wydarzeniu?

W 2025 roku król Karol III nie jechał konno. Podróżował z Pałacu Buckingham powozem. Była to bezpieczniejsza i wygodniejsza opcja, biorąc pod uwagę długie leczenie nowotworowe. W trakcie wydarzenia serca obywateli po raz kolejny skradł książę Louis. Podczas ceremonii oczarował wszystkich, przesyłając fotoreporterom mnóstwo uśmiechów. Księżniczka Anna i książę Edward wzięli udział w procesji Trooping the Colour na koniach. Założyli również wojskowe stroje. W trakcie ceremonii król Karol III oddał hołd ofiarom katastrofy samolotu Air India. Podkreślił, że jest wstrząśnięty tragicznym wydarzeniem. Przekazał kondolencje rodzinom ofiar.