Märtha Louise jest córką króla Norwegii, Haralda V. Księżniczka doczekała się ze zmarłym Arim Behnem trzech córek - Maud, Leah oraz Emmy. Jak się okazuje, jedna z nich zdecydowała się na zaskakujący ruch i już niedługo zobaczymy ją w norweskiej telewizji. Leah Isadora Behn wyjawiła bowiem, że weźmie udział w reality show.

Córka norweskiej księżniczki weźmie udział w reality show

Obecnie Leah Isadora Behn zajmuje szóste miejsce w sukcesji norweskiego tronu, ale nie posiada tytułów królewskich - co było decyzją jej rodziny. 20-latka od dłuższego czasu zyskiwała popularność. Wszystko dzięki rozwiniętemu profilowi w mediach społecznościowych, na którym chętnie dzieli się urywkami z życia codziennego. Jak przekazała w najnowszym wpisie na Instagramie Leah, już niedługo zobaczymy ją w piątej odsłonie telewizyjnego show "Forræder". Jest to norweska wersja programu "The Traitors". "Do zobaczenia jesienią, to będzie szalone" - możemy przeczytać we poście 20-latki. Przy okazji Leah opublikowała dwa zdjęcia promujące nadchodzący sezon formatu. Ujęcia wykonano w XV-wiecznym zamku Hvedholm, który znajduje się na duńskiej wyspie Fionia.

Księżniczka Märtha Louise ma jednego brata - Haakona, który jest następcą norweskiego tronu. Książę doczekał się dwójki dzieci - 21-letniej Ingrid Alexandrę oraz o rok młodszego Sverre'a Magnusa. Jedyna córka Haakona jest druga w kolejce do tronu - wszystko przez zmiany w prawie, które w 1990 roku wprowadzono primogeniturę absolutną. To oznacza, że władzę przejmuje najstarsze dziecko władcy, nieważne jakiej jest płci. Jak się okazuje, Ingrid Alexandra już niedługo opuści ojczyznę. Pod koniec maja pojawił się komunikat prasowy Norweskiego Pałacu Królewskiego, z którego wynika, że księżniczka podjęła decyzję, by studiować za granicą - a dokładniej w Sydney. Tym samym 21-latka poszła w ślady matki, księżnej Mette-Marit, która studiowała w Australii przez pół roku. Córka norweskiego księcia będzie na uczelni zgłębiać wiedzę na temat stosunków międzynarodowych, jak również gospodarki politycznej.