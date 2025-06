W marcu 2025 roku dokonano szokującego odkrycia. Pokojówka miała znaleźć odręcznie napisany dokument, który okazał się testamentem księżnej Diany. Jak przekazał portal RadarOnline, miał zostać napisany pięć tygodni przed śmiercią kobiety. "Zawsze podejrzewaliśmy, że pozostawiła po sobie drugi zestaw instrukcji, ale nikt nie mógł ich znaleźć. Aż do teraz. Diana wiedziała, że jest obserwowana. Ukryła ten drugi testament, ponieważ nie ufała nikomu: ani pracownikom, ani swoim prawnikom, a już na pewno nie firmie" - wyznał jeden z królewskich informatorów RadarOnline. To zaskakujące, co znalazło się w testamencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieznane fakty na temat księżnej Diany

Testament księżnej Diany. Prawdziwa ostatnia wola została ujawniona

Księżna Diana zwróciła się do swoich synów. Wzruszające słowa chwytają za serce. "Zawsze się wspierajcie, bez względu na to, co mówią o mnie lub o was. Żaden królewski obowiązek nie powinien stanąć między waszą więzią. Boję się, że korona zażąda więcej, niż miłość może znieść. (...) Jeśli wasz ojciec będzie miał drugą żonę, szanujcie ją" - czytamy. Nakazała również przyszłym żonom swoich synów, aby bardzo ich kochały. Portal RadarOnline przekazał, że książę William uronił łzy po przeczytaniu pełnej treści. Dalsza część zapisów dotyczyła już księcia Harry'ego. To może zaskoczyć. "Wiem, że jesteś wrażliwym młodym człowiekiem. Zostawiłam ci akt własności ziemi i wioski w Afryce. Ludzie powitają cię z otwartymi ramionami i uczynią swoim królem. Dołączyłam mapę, żebyś mógł tam dotrzeć. Jedź sam. Przyprowadzenie kogoś grozi niebezpieczeństwem" - napisano.

Znaleziono testament księżnej Diany. Nie do wiary, jaka była jej ostatnia wola

Księżna Diana nie pominęła nawet królowej Camilli. Chciała zadbać o to, aby rywalka nic nie dostała. "Cokolwiek zostanie w moich apartamentach, chcę, żeby zostało usunięte po mojej śmierci, aby druga żona Karola nie mogła mieć żadnej z tych rzeczy" - podkreśliła. Zostawiła jej jednak "500 powieści romantycznych". Co ciekawe, dodała, że na marginesach znajdują się "pewne notatki". Camilla miała dostać też butelkę ginu z podpisem: "Toast za drugie miejsce". Nie zabrakło również słów w stronę królowej Elżbiety II. "Nigdy mnie nie rozumiałaś, niezależnie od tego, jak bardzo się starałam. Kochaj moich synów" - brzmiała wiadomość. Załączony był też klucz do skrytki bankowej. "Tylko dla twoich oczu. Proszę zwrócić zawartość prawowitej właścicielce i powiedz jej, że bardzo mi przykro" - napisała Diana. Prawnicy zdecydują, co stanie się z zawartością skrytki. ZOBACZ TEŻ: Księżna Diana i książę Karol doczekali się córki? Tabloid twierdzi, że ukrywa się od lat