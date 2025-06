Jak informuje holenderski Pałac, księżniczka Amalia, córka króla Wilhelma-Aleksandra i królowej Maksymy, uległa wypadkowi podczas jazdy konnej. Wiadomość przekazano w oświadczeniu opublikowanym we wtorek 10 czerwca. Z informacji wynika również, że następczyni tronu w wyniku wypadku złamała rękę. " [Księżniczka - przyp. red.] przejdzie operację w szpitalu UMC Utrecht" - czytamy na oficjalnej stronie.

Księżniczka Amalia złamała rękę. Królowa Maksyma miała przerwać spotkanie

Jak na razie przedstawiciele holenderskiej rodziny królewskiej nie przekazali więcej informacji na temat wypadku księżniczki Amalii. Mają one zostać udostępnione, gdy będzie wiadomo, w jakim stopniu problemy zdrowotne następczyni tronu przełożą się na dalsze obowiązki. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł m.in. "Daily Express", wynika, że na wypadek córki natychmiast zareagowała królowa Maksyma, która skróciła odbywające się 10 czerwca oficjalne spotkanie w pałacu Noordeinde w Hadze.

Jazda konna jest jedną z wielu pasi 21-letniej księżniczki Amalii. Następczyni tronu zajmuje się również grą w tenisa oraz śpiewaniem. Obecnie jednak ma na nie coraz mniej czasu. We wrześniu 2022 roku księżniczka rozpoczęła studia z zakresu polityki, psychologii, prawa oraz ekonomii na Uniwersytecie w Amsterdamie.

Księżniczka Amalia jest pierwsza w kolejce do tronu

Urodzona 7 grudnia 2023 roku Amalia jest najstarszym dzieckiem króla Wilhelma-Aleksandra i królowej Maksymy. Para doczekała się jeszcze dwóch córek - Aleksji, która przyszła na świat w 2005 roku, i o dwa lata młodszej Ariadny. W 2013 roku, po abdykacji królowej Beatrycze, Wilhelm-Aleksander został królem Niderlandów, a księżniczka Amalia stała się następczynią holenderskiego tronu. Najstarsza córka Wilhelma-Aleksandra i królowej Maksymy powoli przygotowuje się do roli królowej. "Jeśli pozwolą jej na to studia, będzie uczestniczyć w uroczystościach oraz w wizytach i przyjęciach, które przyczynią się do jej przyszłej roli głowy państwa" - czytamy na oficjalnej stronie rodziny królewskiej. Księżniczka Amalia wraz z rodzicami była obecna m.in. na tegorocznych obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.