Książę Harry i Meghan Markle wyjechali z Wielkiej Brytanii i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Synowa króla Karola III chętnie publikuje w sieci kadry z życia prywatnego. 4 czerwca pochwaliła się zabawnym nagraniem z porodówki, na którym tańczyła. "Dokładnie cztery lata temu to się wydarzyło. Dwójka naszych dzieci urodziła się tydzień po terminie porodu... Więc kiedy pikantne jedzenie, całe to chodzenie i akupunktura nie działały - pozostało tylko jedno do zrobienia" - czytaliśmy w opisie. Tym razem pokazała kadry z dziećmi.

Zobacz wideo Meghan Markle z nowym programem. Tak zachowywała się w kuchni

Meghan Markle pokazała rodzinne kadry. Lawina komentarzy

Na instagramowym profilu Meghan Markle pojawiły się zdjęcia i nagrania z wyjazdu do Disneylandu. Na kadrach nie zabrakło dzieci Sussexów. Żona księcia Harry'ego zasłoniła ich twarze emotikonami. "Dziękujemy Disneylandowi za podarowanie naszej rodzinie dwóch dni czystej radości!" - napisała Markle. Publikacja żony księcia Harry'ego wywołała wielkie poruszenie, a internauci zaczęli przyglądać się jednej fotografii. Ich zdaniem miała zostać ona przerobiona. Stwierdzili, że rzekomo Markle wkleiła dzieci do zdjęcia. Jako dowody podali: nieprawidłowe ułożenie stopy Lilibet oraz podejrzaną rękę na sukience dziewczynki. "Coś jest nie tak z tą stopą", "A ta ręka na sukience Lilibet to czyja?", "To wygląda na przeróbkę", "Chyba wcale tam nie byli, a Meghan przerobiła zdjęcie", "Jakim cudem nikt ich tam nie widział? - czytamy na X. Omawianą fotografię, która wywołała tak wielkie zamieszanie, znajdziecie w naszej galerii.

Meghan Markle o wyborze imion dla dzieci. "Nie pytaj nikogo o opinię"

Meghan Markle prowadzi podcast. W jednym z odcinków opowiedziała o wyborze imion dla dzieci. Porównała to do sytuacji, gdy zakładała markę i prosiła wszystkich o radę, co jej zdaniem było błędem. - W kwestii wyboru imienia dla dziecka niczym się to nie różni i powiem to każdej kobiecie lub osobie na świecie, która będzie miała dziecko. Jeśli masz pomysł na imię dla swojego potomka, to trzymaj je blisko serca aż do narodzin dziecka i momentu nadania mu tego imienia i nie pytaj nikogo o opinię - podkreśliła Meghan Markle.