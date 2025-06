Pod koniec stycznia media obiegły radosne wieści z brytyjskiej rodziny królewskiej. Księżniczka Beatrice urodziła córkę. Wybrano dla niej wyjątkowe drugie imię, które jest hołdem dla nieżyjącej już królowej Elżbiety II. Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi urodziła się 22 stycznia 2025 roku. "Jej Królewska wysokość i jej córka są zdrowe, mają się dobrze, a rodzina cieszy się z możliwości spędzania razem czasu, włącznie ze starszym rodzeństwem Atheny, Wolfiem i Sienną" - informowano w oficjalnym komunikacie. Jak się okazuje, brytyjska rodzina królewska znowu się powiększy. Jedna z kuzynek księcia Williama właśnie przyjęła oświadczyny swojego ukochanego.

Kuzynka księcia Williama właśnie się zaręczyła. Pokazała pierścionek, który dostała od ukochanego

Lady Marina Windsor, wnuczka księcia Edwarda, który jest najmłodszym bratem króla Karola III, właśnie ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest zaręczona. Kuzynka księcia Harry'ego i księcia Williama prowadzi w sieci publiczny profil, na którym regularnie publikuje zdjęcia ze swojego codziennego życia i rodzinnych uroczystości. Tym razem opublikowała kolejne zdjęcie z ukochanym. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że fotografia to jedna z wielu, jakich nie brakuje na jej profilu. Jednak tym razem w kadrze możemy dostrzec dłoń, na której wyeksponowany jest.... pierścionek zaręczynowy. Jak przekazują brytyjskie media, wykonano go ze srebra i jest ozdobiony okrągłym kamieniem onyksowym.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi

- czytamy w opisie. W sekcji komentarzy posypały się gratulacje. "To wspaniałe wieści! Serdecznie gratulujemy", "Najlepsze wiadomości. Wielkie gratulacje dla obydwojga. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze", "Cudowne wieści, życzymy wszystkiego, co najlepsze" - czytamy w komentarzach. Gratulacje przekazała także młodsza siostra arystokratki.

Lady Marina Windsor przez swoją wiarę została wykluczona z kolejki do brytyjskiego tronu

Nie wszyscy wiedzą, że Lady Marina Windsor została wykluczona z sukcesji przez swoją wiarę. Kuzynka księcia Williama, który w przyszłości zostanie królem Wielkiej Brytanii, znajdowała się na 25. miejscu w kolejce do brytyjskiego tronu, ale w 2008 roku, kiedy dołączyła do kościoła katolickiego, została wykluczona. Nie zmieniło to jednak jej statusu w rodzinie królewskiej. Nadal uczestniczy w oficjalnych wydarzeniach i uroczystościach.